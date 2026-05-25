Rusia amenință Ucraina cu noi atacuri. Cetăţenii străini şi diplomaţii sunt îndemnați să părăsească Kievul

Ministerul rus de Externe a cerut luni cetățenilor străini aflați la Kiev, inclusiv diplomaților, să părăsească orașul, susținând că Rusia intenționează să lovească instalații din industria de apărare și centre de comandă din capitala Ucrainei.

Într-un comunicat, Ministerul rus de Externe a descris aceste atacuri drept un răspuns la ceea ce a numit un atac intenționat al Ucrainei, desfășurat vineri asupra unui cămin de elevi din estul țării. La rândul său, Kievul a afirmat că a vizat o unitate de operatori de drone ruși.

MAE rus nu a precizat data exactă a acestor atacuri, care succed loviturilor devastatoare executate de moscova în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Vă reamintim că Moscova a folosit deja racheta balistică cu capacitate nucleară Oreşnik asupra capitalei ucrainene, ucigând patru persoane şi rănind peste o sută.