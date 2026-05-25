Legea salarizării aduce tăieri, ministrul Dragoș Pîslaru nu le vede: ”Veniturile nu scad, dar dispar sporurile temporare”-VIDEO

Guvernul a pus în dezbatere publică noua lege a salarizării prin care vor fi tăiate unele sporuri și automat mulți români vor avea venituri mai mici. Cu toate acestea, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, spune că niciun venit nu va scădea.

”Vreau să mulțumesc partidelor politice pentru faptul că au agreat niște lucruri esențiale. Au agreat ideea aceasta centrală pe care vreau să o insist și să o repet, da? Că salariile nu scad. Mai mai clar: protecția veniturilor ca principiu clar, niciun venit nu va scădea. Și o să revin pe acest lucru. Și au agreat încă un lucru care mi se pare foarte important, și anume că avem nevoie de o implementare unitară, deci că vom adopta întreaga lege deodată și într-un mod unitar”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii a subliniat că ”problema oamenilor nu este numai legată de câți bani primesc în mână”.

”Problema majoră pe care o avem în sistem acum se referă la echitate, pentru că oamenii analizează câți bani primesc ei față de cât primește altcineva. Vestea cea mai importantă pe care o dăm este faptul că, din cauza faptului că era greu să intervii pe salariile de bază, s-a marșat foarte mult pe sporuri și zona de sporuri s-a adus la faptul că, ca să dau cifra corectă, aici scrie peste 150, le-am mai numărat încă o dată în weekend, sunt 151 de sporuri. În zona de salarizare publică sunt 151 de sporuri”, a mai spus acesta.

Potrivit lui, prin acest proiect de lege, ”pe care îl prezentăm, eliminăm 87 din aceste sporuri”

”Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Sporurile ar trebui doar să rămână pentru o zonă redusă”, a conchis oficialul.