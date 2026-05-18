După un an și jumătate de teste și dezvoltare, Ucraina spune că și-a creat propria bombă aeriană

Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat luni finalizarea lucrărilor pentru crearea primei bombe aeriene a Ucrainei, la capătul a 17 luni de eforturi care au dus la crearea unui dispozitiv care va începe în curând să fie utilizat în situații reale de luptă, scriu agențiile de presă.

'Dezvoltarea sa a durat 17 luni. Proiectilul cântărește 250 de kilograme', a scris ministrul Fedorov pe contul său de pe platforma X, unde a subliniat că acest tip de bombă are 'un design unic, creat special pentru realitățile războiului modern'.

Rezultat al muncii membrilor clusterului de apărare Brave1, această bombă este un produs 100% ucrainean, a spus el, potrivit media de la Kiev.



Bomba a fost concepută pentru a distruge fortificații, posturi de comandă și alte ținte aflate la o adâncime semnificativă și la o distanță de zeci de kilometri.



Piloții ucraineni efectuează teste și fac ultimele ajustări, a indicat ministrul apărării ucrainean, anunțând că 'aceste bombe aeriene ucrainene vor începe în curând să lovească obiective ale inamicului' rus.



Bombele aeriene sunt proiectile convenționale de mare putere, echipate cu propriile sisteme de navigație, care pot fi lansate de pe o aeronavă fără ca aceasta să se apropie prea mult de țintă.



Rusia le folosește pe scară largă în Ucraina, iar distrugerile masive pe care le provoacă au jucat un rol esențial în distrugerea pozițiilor fortificate ucrainene, ca apoi să permită forțelor sale să avanseze la sol.