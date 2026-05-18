Bogdan Velcescu (deputat AUR): „PNL a votat alături de PSD și UDMR împotriva voinței românilor și a respins din nou Parlamentul cu 300 de aleși”

Deputatul AUR Bogdan Velcescu acuză ipocrizia PNL, partid care, alături de PSD și UDMR, a respins introducerea pe ordinea de zi a proiectului legislativ privind reducerea numărului de parlamentari la 300, blocând astfel punerea în aplicare a voinței exprimate de români prin referendum.

„Având în vedere că astăzi este ziua în care se tot modifică ordinea de zi și mă bucur să văd asta, că există coaliție când de o parte, când de alta, propun să introducem pe ordinea de zi PL-x 296/2023 pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 208 privind numărul de parlamentari, astfel încât să respectăm voința poporului cu votul pentru 300 de parlamentari. Acum o să se vadă care este adevărata coaliție din acest Parlament”, a declarat deputatul AUR Bogdan Velcescu.

Propunerea grupului AUR a fost respinsă de majoritatea parlamentară, după ce 123 de parlamentari s-au abținut, blocând astfel dezbaterea proiectului care pune în aplicare voința exprimată de români prin referendum.

„95 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 123 de colegi se abțin, un coleg nu votează. Propunerea a fost respinsă”, a anunțat președintele de ședință.

„Votul de astăzi demonstrează ipocrizia partidelor care au promis ani la rând că susțin reducerea numărului de parlamentari, dar care refuză să voteze această măsură atunci când ajunge în Parlament. În timp ce românilor li se cer sacrificii și li se vorbește despre reducerea cheltuielilor bugetare, partidele aflate la putere continuă să apere un Parlament supradimensionat și privilegiile clasei politice”, a declarat deputatul AUR Bogdan Velcescu.

