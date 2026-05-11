Donald Trump are planuri mari pentru Venezuela: vrea ca țara sud americană să devină al 51-lea stat al SUA!
Trump vrea ca Venezuela să devină stat american. Foto/Profimedia
Potrivit presei din Statele Unite, președintele Donald Trump dorește să transforme națiunea sud-americană în cel de-al 51-lea stat al SUA. „Tocmai am încheiat o conversație telefonică cu @realDonaldTrump... mi-a spus că ia în considerare în mod serios o mișcare pentru a face din Venezuela cel de-al 51-lea stat...”, a postat un jurnalist american pe X luni dimineață.
Planul șoc al lui Donald Trump: Venezuela, al 51-lea stat al SUA? „Are petrol de 40 de trilioane de dolari”
O declarație recentă a președintelui american Donald Trump a aruncat în aer scena geopolitică mondială. Conform unor surse de la Fox News, liderul de la Casa Albă ia în considerare în mod serios integrarea Venezuelei ca al 51-lea stat al federației americane. Această mutare, fără precedent în istoria modernă, vine după o intervenție militară fulgerătoare la începutul anului 2026.
„Doctrina Donroe”: Cum a ajuns Venezuela sub control american
Totul a început în noaptea de 2 ianuarie 2026, când forțele speciale americane au desfășurat o operațiune de amploare în Caracas. Rezultatul? Capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Trump a proclamat controlul asupra națiunii suverane sub sloganul „Make Venezuela Great Again”, invocând o variantă personalizată a politicii externe americane.
„Dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi niciodată pusă la îndoială”, a declarat Trump, redenumind celebra Doctrină Monroe în „Doctrina Donroe”.
Miza uriașă: Petrol de 40 de trilioane de dolari și rezerve de aur
Criticii administrației de la Washington susțin că invazia nu a fost un demers democratic, ci o „vânătoare de resurse”. Argumentele lor sunt susținute de cifrele vehiculate chiar de aliații președintelui:
Petrol: John Roberts (Fox News) a dezvăluit că Trump mizează pe rezerve de petrol în valoare de 40 de trilioane de dolari.
Transfer de resurse: Deja 50 de milioane de barili de petrol au fost direcționați către SUA, sub controlul direct al președintelui.
Aur: În martie, Trump a confirmat confiscarea a peste 100 de milioane de dolari în aur din tezaurul venezuelean.
Poate deveni Venezuela stat american? Obstacolele legale
Deși entuziasmul președintelui este evident — postând mesaje precum „STATALITATE!!!” pe rețelele sociale — procesul este extrem de complex din punct de vedere juridic. Pentru ca Venezuela să devină oficial al 51-lea stat al SUA, sunt necesare două condiții fundamentale:
Votul Congresului SUA: Este nevoie de un act legislativ aprobat de legislativul american, unde criticile (inclusiv din partea republicanilor) sunt în creștere.
Consimțământul Venezuelei: Chiar și sub ocupație, admiterea unui nou stat necesită, teoretic, acordul populației respective.
O listă lungă de achiziții: De la Groenlanda la Fâșia Gaza
Venezuela nu este prima țară care intră în vizorul expansiunii teritoriale a lui Trump. De-a lungul mandatelor sale, acesta și-a exprimat interesul pentru achiziționarea sau anexarea unor teritorii strategice precum:
Groenlanda și Canada;
Canalul Panama;
Cuba și Fâșia Gaza.
În timp ce Casa Albă păstrează tăcerea asupra detaliilor tehnice, lumea privește cu uimire cum harta Americii de Sud ar putea fi redesenată definitiv sub administrația Trump.
Citește și:
- 23:53 - Atac violent în Zalău: un pastor de 76 de ani a fost înjunghiat în propria locuință. Agresorul spune că un „gând divin” l-a îndemnat
- 23:53 - România vinde companiile de stat, alte state le naționalizează. Țara care încearcă să salveze cel mai mare producător de oțel -VIDEO
- 23:37 - Ilie Bolojan: ”PNL vrea să separe apele de PSD. O colaborare aduce deservicii”
- 23:31 - Scandal într-un club: în centru se află doi polițiști, anchetați după ce au dansat pe mese și au provocat un incident soldat cu o tânără rănită
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News