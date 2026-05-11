Donald Trump are planuri mari pentru Venezuela: vrea ca țara sud americană să devină al 51-lea stat al SUA!

Sursă: realitatea.net

Potrivit presei din Statele Unite, președintele Donald Trump dorește să transforme națiunea sud-americană în cel de-al 51-lea stat al SUA. „Tocmai am încheiat o conversație telefonică cu @realDonaldTrump... mi-a spus că ia în considerare în mod serios o mișcare pentru a face din Venezuela cel de-al 51-lea stat...”, a postat un jurnalist american pe X luni dimineață.

Planul șoc al lui Donald Trump: Venezuela, al 51-lea stat al SUA? „Are petrol de 40 de trilioane de dolari”

O declarație recentă a președintelui american Donald Trump a aruncat în aer scena geopolitică mondială. Conform unor surse de la Fox News, liderul de la Casa Albă ia în considerare în mod serios integrarea Venezuelei ca al 51-lea stat al federației americane . Această mutare, fără precedent în istoria modernă, vine după o intervenție militară fulgerătoare la începutul anului 2026.

„Doctrina Donroe”: Cum a ajuns Venezuela sub control american

Totul a început în noaptea de 2 ianuarie 2026 , când forțele speciale americane au desfășurat o operațiune de amploare în Caracas. Rezultatul? Capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Trump a proclamat controlul asupra națiunii suverane sub sloganul „Make Venezuela Great Again” , invocând o variantă personalizată a politicii externe americane.

„Dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi niciodată pusă la îndoială”, a declarat Trump, redenumind celebra Doctrină Monroe în „Doctrina Donroe” .

Miza uriașă: Petrol de 40 de trilioane de dolari și rezerve de aur

Criticii administrației de la Washington susțin că invazia nu a fost un demers democratic, ci o „vânătoare de resurse”. Argumentele lor sunt susținute de cifrele vehiculate chiar de aliații președintelui:

Petrol: John Roberts (Fox News) a dezvăluit că Trump mizează pe rezerve de petrol în valoare de 40 de trilioane de dolari .

Transfer de resurse: Deja 50 de milioane de barili de petrol au fost direcționați către SUA, sub controlul direct al președintelui.

Aur: În martie, Trump a confirmat confiscarea a peste 100 de milioane de dolari în aur din tezaurul venezuelean.

Poate deveni Venezuela stat american? Obstacolele legale

Deși entuziasmul președintelui este evident — postând mesaje precum „STATALITATE!!!” pe rețelele sociale — procesul este extrem de complex din punct de vedere juridic. Pentru ca Venezuela să devină oficial al 51-lea stat al SUA, sunt necesare două condiții fundamentale:

Votul Congresului SUA: Este nevoie de un act legislativ aprobat de legislativul american, unde criticile (inclusiv din partea republicanilor) sunt în creștere. Consimțământul Venezuelei: Chiar și sub ocupație, admiterea unui nou stat necesită, teoretic, acordul populației respective.

O listă lungă de achiziții: De la Groenlanda la Fâșia Gaza

Venezuela nu este prima țară care intră în vizorul expansiunii teritoriale a lui Trump. De-a lungul mandatelor sale, acesta și-a exprimat interesul pentru achiziționarea sau anexarea unor teritorii strategice precum:

Groenlanda și Canada ;

Canalul Panama ;

Cuba și Fâșia Gaza .

În timp ce Casa Albă păstrează tăcerea asupra detaliilor tehnice, lumea privește cu uimire cum harta Americii de Sud ar putea fi redesenată definitiv sub administrația Trump.