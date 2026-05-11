Atac violent în Zalău: un pastor de 76 de ani a fost înjunghiat în propria locuință. Agresorul spune că un „gând divin” l-a îndemnat

Sursă: Realitatea.net

Un caz șocant a avut loc în Zalău, unde un pastor în vârstă de 76 de ani a fost atacat cu un cuțit chiar în propria locuință de un tânăr care, potrivit anchetatorilor, ar fi susținut ulterior că a fost împins de un „gând divin” să comită fapta.

Victima a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiată de mai multe ori în zona gâtului, însă medicii au reușit să îl stabilizeze.

Cum s-a petrecut atacul asupra pastorului din Zalău

Conform informațiilor din anchetă , suspectul ar fi fost observat înainte de atac în apropierea casei pastorului. La un moment dat, tânărul ar fi intrat în curte și i-ar fi cerut bătrânului să vorbească.

Pastorul i-ar fi transmis că nu este un moment potrivit și ar fi încercat să intre în locuință, însă agresorul l-ar fi urmat și ar fi scos un cuțit, atacându-l violent.

Anchetatorii spun că victima a fost lovită de mai multe ori, iar agresiunea ar fi continuat chiar și după ce pastorul a căzut la pământ.

Soția victimei, agresată în timp ce încerca să îl salveze

Scenele de groază au fost trăite și de soția pastorului, care a încercat să intervină pentru a-și apăra partenerul. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii de atacator în timpul altercației.

Țipetele disperate ale victimelor au alertat vecinii, care au intervenit rapid. În acel moment, suspectul a fugit de la fața locului cu un autoturism.

Suspectul, prins la scurt timp după atac

Polițiștii au instituit filtre în tot orașul, iar în mai puțin de o oră tânărul a fost găsit într-o comună din apropiere, unde ar avea domiciliul.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, în timpul audierilor, suspectul le-ar fi spus anchetatorilor că a fost condus de un „gând divin” să comită atacul.

Agresorul a fost reținut de polițiști și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru tentativă de omor.