Atac violent în Zalău: un pastor de 76 de ani a fost înjunghiat în propria locuință. Agresorul spune că un „gând divin” l-a îndemnat
Bărbat atacat
Un caz șocant a avut loc în Zalău, unde un pastor în vârstă de 76 de ani a fost atacat cu un cuțit chiar în propria locuință de un tânăr care, potrivit anchetatorilor, ar fi susținut ulterior că a fost împins de un „gând divin” să comită fapta.
Victima a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiată de mai multe ori în zona gâtului, însă medicii au reușit să îl stabilizeze.
Cum s-a petrecut atacul asupra pastorului din Zalău
Conform informațiilor din anchetă, suspectul ar fi fost observat înainte de atac în apropierea casei pastorului. La un moment dat, tânărul ar fi intrat în curte și i-ar fi cerut bătrânului să vorbească.
Pastorul i-ar fi transmis că nu este un moment potrivit și ar fi încercat să intre în locuință, însă agresorul l-ar fi urmat și ar fi scos un cuțit, atacându-l violent.
Anchetatorii spun că victima a fost lovită de mai multe ori, iar agresiunea ar fi continuat chiar și după ce pastorul a căzut la pământ.
Soția victimei, agresată în timp ce încerca să îl salveze
Scenele de groază au fost trăite și de soția pastorului, care a încercat să intervină pentru a-și apăra partenerul. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii de atacator în timpul altercației.
Țipetele disperate ale victimelor au alertat vecinii, care au intervenit rapid. În acel moment, suspectul a fugit de la fața locului cu un autoturism.
Suspectul, prins la scurt timp după atac
Polițiștii au instituit filtre în tot orașul, iar în mai puțin de o oră tânărul a fost găsit într-o comună din apropiere, unde ar avea domiciliul.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, în timpul audierilor, suspectul le-ar fi spus anchetatorilor că a fost condus de un „gând divin” să comită atacul.
Agresorul a fost reținut de polițiști și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru tentativă de omor.
