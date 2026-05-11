Robert Turcescu aruncă bomba: „Se pregătește tandemul Kövesi-Bolojan! Nicușor Dan nu mai valorează nici cât o ceapă degerată”

Sursă: Realitatea.net

În cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, jurnalistul Robert Turcescu a prezentat o serie de informații explozive privind culisele puterii de la București, susținând că scena politică se pregătește pentru o reconfigurare totală sub forma unor platforme de „modernizare” și „conservare”, culminând cu un posibil tandem Laura Codruța Kövesi – Ilie Bolojan.

Platforma de Modernizare vs. Platforma Conservatoare

Turcescu susține că jocurile sunt deja făcute, iar structurile de putere lucrează la două proiecte paralele. „Informațiile mele sunt că lucrurile sunt deja scrise. Este așa-numita Platformă de Modernizare , deschisă pentru figuri din societatea civilă, artiști, cântăreți și influenceri care s-au manifestat pro-Bolojan, deși până recent erau pro-Nicușor Dan”, a explicat jurnalistul.

În replică, la Palatul Cotroceni s-ar pregăti o contra-măsură: o Platformă Conservatoare . Potrivit lui Turcescu, Nicușor Dan ar fi avut deja întâlniri sâmbătă cu foști membri și simpatizanți ai PMP pentru a coagula acest pol. „Suntem într-o logică de campanie electorală; Ilie Bolojan a început deja turnee prin țară și se comportă mai electoral ca oricând”, a adăugat acesta.

„Atacul” lui Kövesi la Nicușor Dan: „L-a trimis pur și simplu la culcare”

Jurnalistul a comentat în termeni duri recenta ieșire publică a Laurei Codruța Kövesi, în care aceasta l-a criticat pe actualul președinte. Turcescu vede în acest gest o separare clară a apelor: „Doamna Kövesi a făcut un gest simbolic. L-a trimis pe Nicușor Dan la culcare cu un tupeu pe care nici Băsescu sau Iohannis nu l-au manifestat față de el. Din poziția de șef al Parchetului European, să-i spui președintelui României să se ducă să doarmă arată că, în momentul de față, Nicușor Dan nu mai valorează nici cât o ceapă degerată . Cine vrea îl înjură, cine vrea îl critică.”

Tandemul Kövesi-Bolojan și scenariul anticipatelor

Analiza lui Turcescu indică faptul că proiectul „Bolo 3.0”, inițial pregătit pentru anul 2030, a fost devansat din cauza precipitărilor politice. „Se încearcă testarea acestui tandem Kövesi-Bolojan. Doamna Kövesi este liberă de contract din această toamnă, iar candidatura ei ca independent, susținută de o platformă civilă, i se potrivește mănușă.”

Cât despre Ilie Bolojan, jurnalistul consideră că acesta își dorește, de fapt, funcția de prim-ministru: „Omul nu are abilitățile necesare pentru a fi șef de stat, nu vorbește nicio limbă străină, dar îi place postura de premier. În disperare de cauză, în PNL se vehiculează și varianta Mircea Abrudean pentru Palatul Victoria.”

Război în PNL și singura soluție: Alegerile anticipate

Robert Turcescu a dezvăluit și existența unei revolte interne în Partidul Național Liberal. Un grup conservator, susținut de aproximativ 25 de lideri din cei 53, ar urma să ceară un Congres extraordinar pentru debarcarea lui Bolojan și reașezarea partidului.

În final, jurnalistul a concluzionat că actuala criză nu mai poate fi rezolvată prin „încropeli” de guvern minoritar: „Singura variantă pentru a reveni la o manieră democratică sunt alegerile anticipate , și la președinție, și generale. Odată ce au fost capabili de enormitatea anulării alegerilor prezidențiale, orice grozăvie este posibilă în această țară. Acea grozăvie a deschis ușa oricărei alte grozăvii”, a încheiat Turcescu.