Șapte ambarcațiuni iraniene, scufundate în Strâmtoarea Ormuz. Trump: „Era tot ce mai aveau”

Șapte ambarcațiuni iraniene de mici dimensiuni au fost distruse în Strâmtoarea Hormuz, în timp ce Donald Trump a susținut că „erau tot ce le mai rămăsese”. Președintele SUA a transmis actualizarea în contextul operațiunii „Project Freedom”, lansată pentru a recâștiga controlul asupra zonei maritime.

Într-un mesaj amplu publicat pe Truth Social, Donald Trump a afirmat că Iranul a atacat mai multe țări fără legătură directă cu conflictul, inclusiv o navă cargo sud‑coreeană, în contextul operațiunii „Project Freedom”.

Liderul de la Casa Albă a sugerat că „poate a venit timpul ca Coreea de Sud să se alăture misiunii”.

Trump a adăugat că forțele americane „au doborât șapte ambarcațiuni mici, sau ‘speed‑boats’, cum sunt numite”, susținând că „asta era tot ce le mai rămăsese”.

Potrivit mesajului său, în afară de incidentul cu nava sud‑coreeană, nu au fost raportate alte victime în strâmtoare.