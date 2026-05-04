Alertă de atac cu drone rachete la Dubai. Localnicii au primit mesaje să se adăpostească, după atacuri iraniene

Alertă la Dubai, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au emis mesaje de avertizare pe telefonul mobil, cu privire la un posibil atac cu rachete.

Ministerul de Interne a transmis pe rețelele sociale că sistemele de apărare antiaeriană „fac față în acest moment unei amenințări de rachete” și a cerut populației să rămână în locuri sigure și să urmărească alertele oficiale.

Ulterior, alerta a fost anulată.

Atac cu drone și rachete asupra sitului petrolier din Fujairah

Autoritățile din orașul situl petrolier Fujairah au anunțat că „un incendiu important a izbucnit” în urma unui atac cu drone atribuit Iranului.

Ministerul Apărării a precizat că patru rachete de croazieră lansate din Iran au fost detectate, trei fiind interceptate deasupra apelor teritoriale, iar una căzând în mare.

Potrivit autorităților locale, trei persoane de naționalitate indiană au fost rănite ușor și transportate la spital pentru îngrijiri.