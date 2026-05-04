Alertă de atac cu drone rachete la Dubai. Localnicii au primit mesaje să se adăpostească, după atacuri iraniene
Atac în Dubai (arhivă)
Alertă la Dubai, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au emis mesaje de avertizare pe telefonul mobil, cu privire la un posibil atac cu rachete.
Ministerul de Interne a transmis pe rețelele sociale că sistemele de apărare antiaeriană „fac față în acest moment unei amenințări de rachete” și a cerut populației să rămână în locuri sigure și să urmărească alertele oficiale.
Ulterior, alerta a fost anulată.
Atac cu drone și rachete asupra sitului petrolier din Fujairah
Autoritățile din orașul situl petrolier Fujairah au anunțat că „un incendiu important a izbucnit” în urma unui atac cu drone atribuit Iranului.
Ministerul Apărării a precizat că patru rachete de croazieră lansate din Iran au fost detectate, trei fiind interceptate deasupra apelor teritoriale, iar una căzând în mare.
Potrivit autorităților locale, trei persoane de naționalitate indiană au fost rănite ușor și transportate la spital pentru îngrijiri.
Citește și:
- 19:37 - Rusia se blindează pentru parada de 9 mai, de frica dronelor ucrainene. Sisteme S-400 și tunuri Pantsir-S1, scoase masiv pe străzi
- 19:18 - O mașină a intrat într-o mulțime în centrul orașului Leipzig. Cel puțin două persoane au murit, mai multe sunt rănite grav - FOTO/VIDEO
- 19:10 - De ce mor tot mai mulți ruși în Ucraina? Studiile dezvăluie o evoluție surprinzătoare
- 19:09 - O dronă ucraineană a lovit în inima Moscovei, la mică distanță de Kremlin
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News