Rata deceselor în rândul soldaților ruși ar fi ajuns la un nivel excepțional de ridicat în ultimele luni, potrivit oficialilor ucraineni, care vorbesc despre unul dintre cele mai letale rapoarte morți-răniți din războaiele moderne.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, potrivit evaluărilor serviciilor de informații, 62% dintre pierderile rusești sunt soldați uciși și 38% răniți, un raport de aproape 2 la 1. Surse din administrația prezidențială de la Kiev au precizat pentru Kyiv Independent că situația reprezintă o schimbare radicală față de anii anteriori, când doar aproximativ 35% dintre pierderile rusești erau fatale.

Experți militari citați de presa internațională spun că avansul tehnologic al dronelor și intensitatea luptelor ar fi transformat câmpul de luptă din Ucraina într-unul mult mai letal decât conflictele recente.

În mod obișnuit, în războaiele moderne, pentru fiecare soldat ucis există între trei și cinci răniți. În Ucraina, acest raport pare să se inverseze.

Datele recente ar proveni din analize separate ale Serviciului de Securitate al Ucrainei și ale serviciului militar de informații. Publicația notează că nu a putut verifica independent cifrele, iar estimările privind victimele rămân extrem de sensibile și dificil de confirmat. Rusia nu a mai publicat date oficiale despre pierderi din primele luni ale invaziei.

Un raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, publicat la începutul lui 2026, estima aproape 1,2 milioane de victime rusești – morți, răniți și dispăruți – între februarie 2022 și decembrie 2025, dintre care între 275.000 și 325.000 de militari uciși.