Ucraina ar putea ataca cu drone parada de la Moscova de 9 mai. Anunțul președintelui Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski a declarat luni, la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan, în Armenia, că Ucraina ar putea ataca cu drone parada anuală care marchează victoria sovietică asupra Germaniei naziste care va avea loc sâmbătă, 9 mai, la Moscova.

Declarația liderului de la Kiev a venit la numai câteva ore după ce o dronă ucraineană a lovit o clădire din Moscova, situată la aproximativ zece kilometri de Kremlin, atac care a fost confirmat de primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin.

”Rusia a anunțat o paradă pe 9 mai, dar nu va exista echipament militar la această paradă”, a spus Volodimir Zelenski în discursul său, referindu-se la anunțul făcut săptămâna trecută de Ministerul Apărării rus că nu vor exista tancuri și rachete în paradă, așa cum se întâmplă de obicei.

Președintele Ucrainei a interpretat această decizie a Kremlinului ca o dovadă a slăbiciunii Rusiei, la fel cum a făcut-o și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, săptămâna trecută.