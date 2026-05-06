Urmărire ca în filme în Craiova: un șofer a lovit o autospecială de poliție și a încercat să fugă

Sursă: Realitatea.net

Un șofer de 43 de ani a fost urmărit de polițiști pe străzile din Craiova după ce a lovit o mașină parcată și a refuzat să oprească la semnalele agenților. Urmărirea s-a încheiat după ce bărbatul a intrat frontal într-o autospecială de poliție, iar apoi a încercat să fugă împreună cu pasagerul din mașină.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, totul s-a petrecut miercuri, când doi polițiști de la Secția 5 Craiova și un jandarm din cadrul Grupării Mobile au pornit în urmărirea autoturismului implicat inițial într-un accident cu o mașină parcată.

Șoferul nu a oprit nici după intervenția altei echipe de poliție

Polițiștii spun că șoferul a ignorat atât semnalele luminoase, cât și pe cele acustice ale echipajului, motiv pentru care a fost cerut sprijin suplimentar. Pe strada Calea Severinului, o altă autospecială de poliție a încercat să blocheze autoturismul urmărit. În mașina de poliție se aflau un agent din cadrul Secției 5 Craiova și un jandarm al Grupării Mobile Craiova.

„Nici de această dată autoturismul urmărit nu s-a conformat, moment în care a acroşat frontal autospeciala de poliţie, fiind ulterior proiectat într-un autovehicul parcat”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Șoferul și pasagerul au încercat să fugă pe jos

După impact, cei doi ocupanți ai mașinii au coborât și au încercat să fugă, însă au fost prinși rapid de polițiști. Oamenii legii au observat că ambii emanau halenă alcoolică și au cerut testarea cu aparatul etilotest. Pasagerul, un bărbat de 47 de ani din județul Caraș-Severin, avea o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. În schimb, șoferul, un bărbat de 43 de ani din Filiași, a refuzat atât testarea alcoolscopică, cât și recoltarea de probe biologice.

Un polițist a fost rănit în timpul intervenției

În urma impactului, un polițist de 27 de ani din cadrul Secției 5 Poliție Craiova a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.