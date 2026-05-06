Doliu în mediul academic: a murit profesorul Constantin Duvăc, specialist în drept penal

Doliu în mediul academic: a murit profesorul Constantin Duvăc, specialist în drept penal
Doliu
Profesorul universitar Constantin Duvăc, cunoscut specialist în drept penal și criminalistică, a murit la vârsta de 52 de ani. Vestea dispariției sale a generat numeroase reacții de regret în mediul academic.
"Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea în neființă a domnului Constantin Duvac, o personalitate marcantă a lumii juridice și academice din România.
Domnia sa a fost mai mult decât un profesor. A fost un formator de conștiințe, un model de rigoare intelectuală și un reper de claritate și profunzime în gândire și în exprimare. Prin fiecare curs, prin fiecare cuvânt rostit, a lăsat în urmă nu doar cunoștințe, ci și o viziune despre ceea ce înseamnă cu adevărat responsabilitatea profesiei juridice.
Generații întregi de studenți și actuali profesioniști îi datorează nu doar formarea profesională, ci și încrederea de a-și urma drumul. Moștenirea sa va continua să trăiască în fiecare dintre cei pe care i-a inspirat.
Gândurile noastre se îndreaptă către familie, colegi și toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!", transmite Facultate de Drept ASE, într-un mesaj postat pe Facebook.
