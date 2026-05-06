Alertă dispariție: fată de 12 ani dispărută dintr-un centru de plasament, poliția cere sprijinul populației

Polițiștii din cadrul IPJ Giurgiu sunt în alertă după dispariția unei minore de 12 ani, care a plecat dintr-un centru de tip familial și nu a mai revenit. Autoritățile fac apel la cetățeni pentru a oferi orice informație care ar putea ajuta la găsirea fetei.

Dispariție semnalată de personalul centrului

Incidentul a fost raportat în data de 5 mai, în jurul orei 15:00, când o angajată a unui centru aflat în subordinea DGASPC Giurgiu a sesizat poliția.

Potrivit primelor informații, minora, identificată ca Andreea Ionescu, ar fi părăsit voluntar centrul fără acordul personalului și nu a mai revenit.

Semnalmentele fetei dispărute

Conform datelor furnizate de anchetatori, fata are aproximativ 1,62 metri înălțime și cântărește în jur de 64 de kilograme. Are părul lung, blond decolorat, ochii căprui și ten măsliniu. Nu prezintă semne particulare.

Polițiștii din Giurgiu desfășoară acțiuni specifice pentru localizarea minorei, fiind mobilizate echipe operative care verifică mai multe piste.

Autoritățile solicită sprijinul cetățenilor. Oricine deține informații despre fată este rugat să contacteze de urgență numărul 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.