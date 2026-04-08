Intervenție de urgență, fără rezultat

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, incidentul a fost semnalat în jurul orei 15:42, când un echipaj de ambulanță a anunțat autoritățile că o minoră se află în stare de inconștiență într-o mașină parcată.

La fața locului au ajuns de urgență polițiștii, care au identificat copilul, în vârstă de 4 ani, aflat împreună cu mama sa, o femeie de 37 de ani dintr-o localitate din județ.

Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, viața fetiței nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul.

Dosar penal și expertiză medico-legală

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească toate detaliile legate de tragedie.

De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale, care va clarifica cauza exactă a decesului.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili dacă au existat factori care au contribuit la producerea tragediei, inclusiv condițiile în care copilul se afla în autoturism.