Noi reguli pentru Bacalaureat. Proiectul examenului din 2030 a fost publicat

Sursă: Agerpres

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat punerea în transparență decizională a proiectului de ordin privind aprobarea probelor și disciplinelor examenului național de bacalaureat - 2030, precum și a anexei aferente.

Proiectul stabilește structura probelor și disciplinele asociate examenului național de bacalaureat pentru prima generație de absolvenți care va finaliza studiile liceale în baza noilor planuri-cadru și programe școlare aprobate începând cu anul școlar 2026 - 2027, în conformitate cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.



Anexa acestui ordin detaliază probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, probele scrise comune, probele diferențiate specifice profilului, specializării sau calificării profesionale, disciplinele la alegere pentru probele scrise, în funcție de filieră, profil și specializare/calificare profesională.



''Prin proiectul propus se urmărește asigurarea unui cadru predictibil și coerent pentru organizarea examenului național de bacalaureat, în corelație cu noua arhitectură curriculară a învățământului liceal și cu competențele formate prin parcursul liceal'', precizează ministerul.



Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice pe adresa de e-mail consultare@rocnee.ro.