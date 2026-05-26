„Pentru că sunt ungur, îmi prezint scuzele de rigoare”. Replica memorabilă la premiile UNITER, după scandalul Demeter Andras

Gala Premiilor UNITER a avut luni seară un moment care a surprins întreaga sală, după ce actorul maghiar Tibor Pálffy, premiat pentru cel mai bun rol secundar masculin, a făcut o declarație neașteptată chiar în momentul în care a urcat pe scenă pentru a-și primi trofeul.

Evenimentul a coincis cu demisia ministrului Culturii, Demeter Andras Istvan, după apariția unor înregistrări controversate în spațiul public.

„Pentru că sunt ungur, îmi prezint scuzele de rigoare”

În fața publicului prezent la gală, Tibor Pálffy a făcut o afirmație care a stârnit aplauze în sală.

„Pentru că sunt ungur, în numele colegilor din teatrele minoritare și în numele oamenilor cu bun simț, îmi prezint scuzele de rigoare”, a spus actorul pe scena UNITER.

Declarația a venit în contextul scandalului care l-a avut în centru pe fostul ministru al Culturii, iar momentul a fost imediat remarcat de cei prezenți la eveniment.

Discursul actorului maghiar, la ora 2 și 28 de minute:

Discurs despre carieră și teatrul din Sfântu Gheorghe

După mesajul care a atras atenția întregii săli, actorul și-a continuat discursul vorbind despre parcursul său artistic și despre colaborările care i-au marcat cariera.

“Ce bine se leagă lucrurile! Acum 36 de ani, am încercat cariera artistică la Teatrul Figura Studio din Gheorgheni cu Domnul Bocea din “Norma”. După trei ani la Teatrul Figura Studio, ne-am dus la Sfântu Gheorghe, unde am stat și sunt în prezent acolo angajat, deci 33 de ani și ce dă Dumnezeu… Țin în mână trofeul acesta pe care am onoarea să-l câștig într-o coproducție Teatrul Figura Studio cu Teatrul din Sfântu Gheorghe. Și mulțumesc, mulțumesc colegilor de la Figura Studio, mulțumesc colegilor de la Teatrul „Tamási Áron”, publicului din Sfântu Gheorghe, un orășel mic, dar însetat de cultură. Vă mulțumesc vouă, UNITER-ului, dvs, să auzim numai de bine.”

Tibor Pálffy a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar masculin pentru interpretarea personajului Jean din spectacolul „Rinocerii”, regizat de László Bocsárdi, producție realizată de Teatrul Figura Studio și Teatrul Tamási Áron.

Demisia ministrului Culturii a umbrit gala

Momentul de la UNITER a venit la doar câteva ore după ce Demeter Andras Istvan și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Culturii.

Decizia a fost luată după apariția unei înregistrări audio în care acesta folosea un limbaj vulgar referitor la stat și interesul național.

Fostul ministru a susținut ulterior că nu își amintește să fi folosit acele expresii și a anunțat că va solicita verificarea autenticității înregistrării. Totodată, el a precizat că nu exclude posibilitatea existenței unei astfel de conversații, însă a afirmat că nu ar fi folosit formulările apărute public.

Kelemen Hunor i-a cerut public demisia

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat rapid și i-a cerut public ministrului să demisioneze și să își ceară scuze.

„A fost făcută publică o înregistrare audio în care ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, vorbește, într-un limbaj inacceptabil, despre interesul public și se referă inclusiv la identitatea sa maghiară într-un mod care oferă spațiu stigmatizării comunității noastre. Declarațiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan sau pentru glume iresponsabile, legate de interese rusești. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmații inacceptabile”, a transmis liderul UDMR.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al formațiunii, Csoma Botond, a descris demisia drept „gestul firesc și responsabil” în contextul scandalului izbucnit în spațiul public.