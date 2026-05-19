Flăcări uriașe pe A1. O autoutilitară a ars ca o torță, șoferii au rămas blocați în trafic

O autoutilitară a luat foc, marți, pe autostrada A1, iar traficul rutier este blocat pe ambele benzi, pe sensul de mers București-Pitești, informează, marți, ISU Dâmbovița.

'În jurul orei 16:12 am fost solicitați să intervenim în cazul unui incendiu produs la o autoutilitară pe autostrada A1, la kilometrul 67, pe sensul de mers către Pitești. La fața locului, incendiul se manifestă generalizat la o autoutilitară. Traficul rutier este blocat pe ambele benzi, pe sensul de mers București-Pitești', precizează ISU Dâmbovița.

Conform sursei citate, până în prezent nu au fost identificate victime.



La fața locului se intervine cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD. Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.