Un propagandist de top cere plecarea lui Putin: „Îi este frică și nu vrea să-și asume riscuri”. Cine este vehiculat ca înlocuitor

În interiorul taberei propagandiștilor ruși pro-război au început să apară semnale extrem de neobișnuite după recentele atacuri ucrainene asupra Moscovei.

Pentru prima dată în mod atât de direct, unul dintre canalele apropiate de narativul „Z” a pus sub semnul întrebării capacitatea lui Vladimir Putin de a conduce țara și războiul din Ucraina.

Mai mult decât atât, propagandistul rus a mers până la a sugera că liderul de la Kremlin ar trebui înlocuit, indicând deja și numele celui pe care îl vede drept succesor.

Canal pro-război: Putin „nu mai este capabil” să conducă

Criticile au fost publicate pe canalul de Telegram „A șasea zi | ROMAN ROMANOV”, care are peste 30.000 de abonați și este cunoscut pentru pozițiile sale pro-război și apropiate de propaganda Kremlinului.

Autorul postării a reacționat după atacurile lansate de ucraineni asupra Moscovei și l-a acuzat pe Putin că evită să apară public în momentele dificile.

Potrivit mesajului publicat pe Telegram, liderul rus ar fi incapabil să gestioneze conflictul și nu ar avea o strategie clară pentru încheierea războiului.

„Poate că ar trebui să ne întrebăm în sfârșit: de ce avem nevoie de un președinte căruia îi este frică să fie alături de poporul său într-un război pe care chiar el l-a început? Nu știe cum să-l câștige, cum să-i pună capăt, cum să iasă din el și pur și simplu așteaptă momentul potrivit în speranța că totul se va rezolva de la sine? Lui Putin îi este frică și nu vrea să-și asume riscuri, motiv pentru care nu vizitează Belgorodul, Kursk, Tuapse sau Krimsk”.

Acuzații dure la adresa liderului de la Kremlin

Postarea continuă cu atacuri directe la adresa modului în care Putin își gestionează aparițiile publice și securitatea personală.

„Putin se teme chiar și să se întâlnească cu propriii miniștri și diplomați fără prezența ofițerilor FSO. Putin se teme să meargă în Piața Roșie de 9 mai fără garanții de securitate din partea lui Trump”, se arată în postare.

Autorul mesajului ajunge apoi la concluzia că liderul rus ar trebui să renunțe la funcție în favoarea unor persoane care nu se tem de „provocările istorice”.

Propagandiștii Z încep să vorbească despre succesiunea lui Putin

Ceea ce face acest episod cu adevărat important este faptul că astfel de critici nu vin din partea opoziției ruse sau a exilului politic, ci chiar din interiorul taberei ultranaționaliste și pro-război.

Până recent, majoritatea canalelor „Z” cereau Kremlinului măsuri și mai dure împotriva Ucrainei și susțineau agresiv continuarea războiului.

Acum însă, unele dintre aceste voci au început să vorbească deschis despre slăbiciunea lui Putin și chiar despre posibilitatea înlocuirii sale.

Pentru Kremlin, o astfel de schimbare de ton este considerată mult mai periculoasă decât criticile venite din afara sistemului, tocmai pentru că vine din zona care a susținut constant războiul și politica actualei conduceri.

Serghei Kirienko, numele vehiculat ca posibil succesor

Persoana indicată în postarea de pe Telegram drept posibil înlocuitor al lui Putin este Serghei Kirienko.

Kirienko este considerat unul dintre cei mai influenți oameni din cercul puterii de la Kremlin și ocupă în prezent funcția de prim-adjunct al șefului Administrației Prezidențiale ruse.

În spațiul politic rus, acesta este descris adesea drept o „eminență cenușie” sau „cardinalul negru” al Kremlinului, datorită influenței sale asupra aparatului administrativ și propagandistic.

El coordonează o mare parte din politica internă a Rusiei, strategiile de propagandă legate de războiul din Ucraina și diverse operațiuni de influență în spațiul post-sovietic.

Potrivit informațiilor apărute în ultimii ani, Kirienko ar avea un rol important inclusiv în gestionarea campaniilor de influență și război hibrid din Republica Moldova.

Atacurile asupra Moscovei amplifică tensiunile interne

Discuțiile tot mai frecvente despre conducerea Rusiei apar pe fondul dificultăților militare și al presiunii generate de atacurile ucrainene care au vizat inclusiv capitala rusă.

În ultimele luni, Moscova s-a confruntat cu tot mai multe incidente legate de drone și atacuri atribuite Ucrainei, situație care a alimentat nemulțumiri și în rândul susținătorilor radicali ai războiului.

Faptul că astfel de voci încep să pună sub semnul întrebării capacitatea lui Putin de a gestiona conflictul reprezintă o evoluție rar întâlnită în spațiul propagandistic controlat de Kremlin.