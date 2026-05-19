Găselnița rușilor pentru a mai face rost de bani. Rachetele se transformă în panouri publicitare

Criza de bani a ajuns până în spațiu. Agenția spațială a Rusiei a găsit o metodă neobișnuită pentru a-și crește veniturile: vinde spațiu publicitar direct pe rachetele lansate în cosmos

Decizia luată de Roscosmos a atras atenția internațională, mai ales că astfel de practici sunt extrem de rare în industria spațială globală. În timp ce agenții precum NASA sau companii private precum SpaceX evită să transforme rachetele în suporturi de marketing, rușii au decis să profite comercial de fiecare lansare.

Roscosmos pune reclame pe rachete pentru a face rost de bani

Totul a devenit posibil după adoptarea unui proiect de lege introdus anul trecut în Duma de Stat, parlamentul rus, care permite agenției Roscosmos să încaseze bani de la companii private în schimbul afișării de logo-uri și sloganuri comerciale pe rachetele sale.

Măsura vine într-o perioadă în care bugetele programului spațial rus s-au redus semnificativ, iar autoritățile caută surse alternative de finanțare.

Roscosmos a derulat deja primele campanii publicitare pentru branduri importante din Rusia, printre care PSB Bank și Kofemaniya.

Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, agenția a efectuat deja patru lansări de rachete cu reclame comerciale de la începutul acestui an.

De ce NASA și SpaceX evită reclamele pe rachete

La prima vedere, ideea pare extrem de profitabilă. Lansările spațiale sunt urmărite de milioane de oameni din întreaga lume, iar costurile unei misiuni sunt uriașe.

Totuși, în industria aerospațială occidentală există mai multe motive pentru care această practică nu este populară.

În cazul NASA, problema este una legală. Agenția americană este finanțată de stat și nu are dreptul să genereze venituri comerciale prin publicitate.

Pentru companiile private, cum ar fi SpaceX sau Blue Origin, principalul obstacol ține de riscurile uriașe ale lansărilor. Exploziile sau eșecurile tehnice nu sunt excluse niciodată complet, iar marile branduri evită să își asocieze imaginea cu eventuale catastrofe transmise în direct.

Operatorii spațiali nu pot garanta succesul fiecărei lansări, iar o explozie spectaculoasă cu logo-ul unei companii pe rachetă ar putea deveni un dezastru de imagine pentru respectivul brand.

Reclamele de pe rachete aduc milioane de ruble

În Rusia, autoritățile par să considere că beneficiile financiare și de imagine sunt mai importante decât riscurile.

Conform presei locale, Roscosmos ar fi obținut deja sute de milioane de ruble din contractele de publicitate semnate cu diverse companii private.

Prețul unei campanii este calculat printr-o formulă specială care ține cont de suprafața ocupată de reclamă, dimensiunea rachetei și durata campaniei.

Experții cred că scopul principal al acestor reclame nu este creșterea directă a vânzărilor, ci impactul uriaș de imagine și notorietate.

Pentru marile branduri, posibilitatea de a apărea pe o rachetă spațială oferă o formă exclusivistă de promovare, greu de egalat prin metodele clasice de publicitate.

Baikonur, noua scenă pentru marketing spațial

Mai multe lansări cu reclame comerciale au avut loc deja de la baza spațială Baikonur, unul dintre cele mai cunoscute centre de lansare din lume.

Printre cei mai importanți clienți ai Roscosmos s-au numărat RU.TV , PSB Bank și lanțul de cafenele Kofemaniya.

Imaginile cu rachete acoperite de logo-uri comerciale au devenit rapid virale și au stârnit dezbateri despre transformarea industriei spațiale într-un nou teren pentru publicitate agresivă.

Pizza Hut a făcut asta încă din 2001

Deși practica pare revoluționară, aceasta nu este complet nouă.

În 2001, Pizza Hut a plătit peste un milion de dolari pentru o campanie publicitară specială care a inclus livrarea unei pizza către Stația Spațială Internațională.

Livrarea a fost realizată cu ajutorul unei rachete Progress pe care fusese pictat logo-ul companiei.

Evenimentul a rămas însă un caz izolat, fără să transforme publicitatea spațială într-o practică obișnuită la nivel internațional.

Acum, Roscosmos pare decisă să transforme această idee într-o sursă constantă de venit pentru programul spațial rus.