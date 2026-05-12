Rezervele de petrol mai acoperă doar 100 zile de consum. Haos pe piața energiei

Alertă globală fără precedent: lumea consumă petrol într-un ritm record, iar experții avertizează că rezervele mondiale au ajuns la un nivel critic. Războiul și blocajele din Orientul Mijlociu aruncă piața energiei în haos, iar specialiștii spun că planeta mai are stocuri pentru doar aproximativ 100 de zile.

Planeta riscă o criză uriașă

Scăderea drastică a rezervelor este cauzată de blocajul major din Strâmtoarea Ormuz, un punct crucial pentru transportul de petrol din Golful Persic. După două luni de la începutul războiului, situația pare să nu își găsească rezolvarea.

Europa începe deja să simtă șocul. Germania, Franța și Marea Britanie sunt printre țările cele mai expuse dacă situația continuă să se agraveze.

În Asia, pericolul este și mai mare. Țări care depind aproape total de petrolul transportat prin zona conflictului riscă să ajungă rapid fără suficiente stocuri.

Panica a ajuns și la marile puteri. Statele Unite și alte guverne au început deja să scoată milioane de barili din rezervele strategice pentru a evita un colaps al pieței.

Specialiștii avertizează că o scădere masivă a stocurilor poate provoca scumpiri în lanț, de la carburanți și bilete de avion până la produsele de zi cu zi.