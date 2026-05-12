Nicușor Dan, înainte de Summitul B9: ”Pe Vladimir Putin nu trebuie să-l luăm în serios”- VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Președintele României, Nicușor Dan, a lansat un avertisment dur și a spus că țara noastră trebuie să se pregătească pentru orice scenariu privind evoluția războiului din Ucraina. Seful statului a subliniat că își dorește mai mulți soldați americani la baza Mihail Kogălniceanu și a reafirmat că România va colabora cu Statele Unite.

„Pe ce a spus Vladimir Putin nu trebuie să-l luăm foarte în serios. Îmi aduc aminte că el a spus că nu invadează Ucraina, de exemplu. Deci, avem un război în Ucraina. Într-adevăr, în anul 2026, poziția pe front a Ucrainei este mai bună decât în anii anteriori. Rusia continuă războiul, chiar dacă a spus că vrea o încetare a focului. Deci, trebuie să ne pregătim”, a declarat Nicușor Dan, înainte de Summitul B9.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că ”toate documentele de strategii militare ruse din ultimii ani nu indică în vreun fel vreo dorință de pace a Rusiei pe continentul european. Și atunci, noi trebuie să fim pregătiți”.

Totodată, șeful statului a ținut să precizeze faptul că România își dorește cât mai mulți soldați americani.

”România își dorește oricât de mulți soldați americani. Suntem cam la 1500 în momentul acesta, după episodul de acum o lună și jumătate. Avem baza militară de la Mihail Kogălniceanu, în care este o investiție etapizată de 4 miliarde de euro, care a început și care se va desfășura în anii următori. Însă, în niciun fel de atitudine incorectă față de partenerii noștri europeni”, a mai spus Nicușor Dan.

Potrivit lui, ”este o decizie care ține strict de Statele Unite ale Americii, în măsura în care domniile lor vor considera că pentru apărarea colectivă, pentru apărarea NATO, România este o gazdă bună, vom fi foarte fericiți să o oferim”.