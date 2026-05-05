Giorgia Meloni, despre fotografiile AI cu ea în lenjerie intimă: "Trebuie să recunosc că cine le-a făcut m-a îmbunătățit mult"

Premierul italian Giorgia Meloni a reacționat după apariția în mediul online a unor fotografii false, generate cu inteligență artificială, în care ar apărea în lenjerie intimă. Într-o postare pe Facebook, șefa guvernului de la Roma a dat dovadă și de umor, afirmând că cel care a realizat trucul i-a îmbunătățit unele calități fizice.

Prim-ministrul a postat pe Facebook o fotografia contrafăcută, dar si răspunul ironic pe care i l-a dat unui comentator: „Trebuie să recunosc că oricine le-a făcut, cel puțin în cazul atașat, m-a îmbunătățit considerabil . Dar rămâne faptul că, pentru a ataca și a inventa minciuni, se folosește orice în zilele noastre”, scrie Corriere della Serra.

Revenind la tonul serios, Meloni a atras atenția că fenomenul deepfake-urilor este un instrument periculos, «deoarece pot înșela, manipula și face rău oricui. Eu mă pot apăra. Mulți alții nu pot. De aceea, ar trebui să se aplice întotdeauna o regulă: verifică înainte să crezi și crede înainte să împărtășești. Pentru că astăzi mi se întâmplă mie, mâine i s-ar putea întâmpla oricui.»”, a scris premierul italian.