Unul dintre cele mai mari orașe din lume se scufundă cu până la 30 cm pe an. Fenomenul, vizibil din spațiu cu ajutorul unui satelit NASA

Mexico City, cel mai mare oraș din America de Nord coboară cu aproape 30 de centimetri anual, într-un ritm atât de alert încât poate fi observat din spațiu. Experții avertizează că fenomenul amenință infrastructura critică a orașului și că strămutarea a milioane de oameni ar putea deveni necesară.

Mexico City trece printr-un declin, la propriu. Fotografii realizate de satelitul NASA NISAR între octombrie 2025 și ianuarie 2026 confirmă că solul capitalei mexicane coboară cu o rată medie de aproximativ 24-25 de centimetri pe an, plasând orașul printre cele cu cea mai rapidă tasare a terenului din lume, potrivit AP.

„Este o problemă foarte mare. Afectează o parte din infrastructura critică din Mexico City, cum ar fi metroul, sistemul de drenaj, alimentarea cu apă, rețeaua de apă potabilă, locuințele și străzile", a declarat Enrique Cabral, cercetător în geofizică la National Autonomous University of Mexico.

De ce se scufundă orașul

Mexico City a fost construit pe fundul unui lac antic, fapt evident și din aceea că multe dintre străzile sale au fost cândva canale. Cu o populație de peste 22 de milioane de locuitori și o suprafață de aproximativ 7.800 de kilometri pătrați, orașul a exploatat timp de peste un secol acviferul subteran prin pomparea masivă a apei, combinată cu o dezvoltare urbană accelerată.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, tasarea era de circa 5 cm pe an. Până în 1950, ritmul ajunsese la 45 cm anual, potrivit ABC News . În mai puțin de un secol, solul a coborât cu peste 12 metri în total.

Clădiri istorice, înclinate vizibil

Printre cele mai afectate obiective se numără Catedrala Metropolitană – construită începând din 1573 –, aeroportul principal și monumentul „Îngerul Independenței", toate prezentând înclinări vizibile, notează The New York Post .

Tehnologia NASA, un instrument de alertă globală

Satelitul NISAR, rezultat al colaborării dintre NASA și Organizația Indiană de Cercetare Spațială, poate monitoriza în timp real modificările de la suprafața Pământului, inclusiv la nivelul fiecărei clădiri.

„Amploarea fenomenului devine evidentă prin aceste imagini", a declarat Paul Rosen, om de știință implicat în proiectul NISAR. Cercetătorii intenționează să extindă utilizarea tehnologiei la scară globală, pentru monitorizarea dezastrelor naturale, a liniilor de falie și a efectelor schimbărilor climatice.

Pentru Mexico City, noile date reprezintă un progres semnificativ. Timp de decenii, autoritățile au ignorat în mare parte problema, intervențiile limitându-se la stabilizarea fundațiilor unor monumente. Enrique Cabral speră că informațiile colectate vor contribui acum la reducerea celor mai grave efecte ale tasării.