BNR lansează o nouă monedă: cum arată și când va intra în circulație
Banca Națională a României (BNR) pune în circulație, începând cu 7 mai 2026, două monede comemorative cu tema „Steaua București – 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni", marcând astfel unul dintre cele mai importante momente din istoria fotbalului românesc.
Cele două piese numismatice sunt o monedă din argint cu valoarea nominală de 10 lei și o monedă din tombac cuprat cu valoarea nominală de 1 leu.
Design și caracteristici
Aversul ambelor monede prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția „ROMANIA" în arc de cerc, stema României și anul de emisiune „2026". Reversul comun redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal, precum și inscripțiile „CASTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" și „1986".
Monedele sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de certificate de autenticitate redactate în română, engleză și franceză, purtând semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.
Tiraje și prețuri
Moneda din argint: tiraj maxim de 4.000 de piese, preț de vânzare 1.000 lei (inclusiv TVA și certificat de autenticitate)
Moneda din tombac cuprat: tiraj maxim de 4.000 de piese, preț de vânzare 260 lei (inclusiv TVA și certificat de autenticitate)
Ambele monede au putere circulatorie pe teritoriul României și pot fi achiziționate prin sucursalele regionale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.
