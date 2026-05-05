Ilie Bolojan, în plenul Parlamentului: ”Moţiunea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD. Nu aţi fost în Guvern?”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că acest demers "are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD, care au contrasemnat-o".

”Am ascultat această moţiune, care face vorbire despre societăţi comerciale, despre cum s-a guvernat şi despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD, care au contrasemnat-o sau au citit-o. Ştiţi de ce? Pentru că, dacă e adevărată moţiunea, unde aţi fost până acum? N-aţi fost în guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi ruşine să semnez aşa ceva", a spus Ilie Bolojan

Șeful Executivului a subliniat că "Acum zece luni, când am preluat mandatul de premier, am venit să fac ce trebuie. Nu ce e popular, ce e necesar. Pentru că România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană - 9,3% din PIB. Nu eu l-am produs. L-am găsit. Nu-l puteam ascunde. (...)

”Am ajuns în situaţia asta pentru că Guvernele anterioare au amânat reformele şi au ignorat realităţile până nu a mai fost posibil să fie ocolite. Agenţiile de rating, pieţele financiare şi partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidenţiale, dar indulgenţa lor nu s-a întins", a spus premierul în plenul celor două Camere, la dezbaterea moţiunii de cenzură”, a afirmat acesta.

Mai mult, premierul a acuzat că ”unii dintre cei care semnează astăzi această moţiune ştiau exact ce au lăsat în urmă.

”Ştiau cifrele, dar PSD nu şi-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-şi asume costurile. Au calculat, în stilul caracteristic, că vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării, aşa cum fuseseră obişnuiţi, venind în tura a doua", a transmis șeful Guvernului.

”Partidul Social-Democrat a ales să joace rolul opoziţiei din interiorul guvernului”

”Acum aş vrea să spun câteva lucruri legate de cum s-a ajuns aici. Că totuşi această moţiune este mincinoasă, este cinică şi artificială. De ce e mincinoasă? Pentru că se bazează pe date care nu sunt reale şi pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi şi n-au participat la toate deciziile. Este cinică, pentru că nu ţine cont de contextul în care ne găsim. Orice ţară, într-o sumedenie de crize externe, interne, ar încerca să-şi consolideze guvernările”, a declarat Ilie Bolojan.

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că ”e o problemă de credibilitate a ţării, de menţinerea deficitelor, e vorba de absorţia de fonduri europene şi de a nu pierde bani din PNRR”.

”Dar cum am ajuns aici? Au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social-Democrat a ales să joace rolul opoziţiei din interiorul guvernului. Şi sunt oameni aici care veneau la şedinţele de coaliţie. E foarte neplăcut să participe la o şedinţă de coaliţie, să plece după aceea pe surse ce nu s-a discutat sau doar parţial adevărat, iar seara să vezi la televizor că nu mai e valabil ce s-a stabilit la ora 13 sau la ora 14, sperând că, în faţa măsurilor care au fost luate, care nu au fost uşoare, aşa este, unii vor rămâne cu decontul, vom identifica un vinovat şi alţii vor scăpa de nota de plată în aşa fel încât să recupereze eventual electoratul pierdut. Dar nu a reuşit asta. Pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 şi 2025 când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, în care şi noi am făcut parte, au venit cu promisiuni care nu au putut fi onorate şi în care le-am creat nişte aşteptări în care statul le poate da ce nu are”, a mai spus acesta.

”Am generat supărarea baronilor locali, care nu au mai putut folosi puşculiţa statului”

”În toată această perioadă, am răbdat, m-am făcut că nu văd ce vede toată lumea, că nu aud, sperând şi crezând că, pentru ţara noastră ca să meargă lucrul înainte merită să suporţi, merită să pierzi, dar n-a fost suficient. După ce am luat primul val de măsuri care era necesar, am început să lucrăm la reducerea cheltuielor statului, şi am generat supărarea baronilor locali, care nu au mai putut folosi puşculiţa statului ca şi rezervă pentru proiecte fără acoperire, pentru incompetenţă”, a menționat Ilie Bolojan.

”Moţiunea ”Stingem lumina” e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”

”Acum să mă refer la companiile statului, colegi, că asta-i deranjul, înţeleg şi din moţiune. După câteva luni de zile, mi-am dat seama unde sunt problemele statului, pentru că nu m-a informat nimeni. Avem nişte probleme serioase, avem nişte conducte sparte, ca la termoficare, şi chiar dacă ridici preţul la gigacalorie, chiar dacă creşti subvenţile, dacă aceste pierderi enorme, nu datorită ruginii, ci datorită găurilor care sunt date, nu sunt corectate, vă daţi seama că ţara asta nu-şi va putea echilibra bugetele. (...) Moţiunea ”Stingem lumina, ca să o simplific, e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”, a afirmat premierul în plenul reunit al Parlamentului.

”Eu pot să plec, dar problemele grave ale acestei ţări rămân, ele nu pleacă odată cu mine”

”Aţi văzut ca moţiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu! Ştiţi când a venit moţiunea? Când le-a crăpat măseaua că nu se mai putea, când era clar că se intre într-o zonă care deranjează foarte mult. (...)

Mi s-a reproşat în aceste zile că m-am îngăţat de scaun. Eu mă ţin de o direcţie, de nişte principii şi vă rog să mă credeţi că, dacă aş fi văzut un plan, o soluţie, m-aş fi dat la o parte. Dar vă întreb pe toţi, poate spune cineva cum va funcţiona România de mâine? Aveţi un plan?

Eu pot să plec, dar problemele grave ale acestei ţări rămân, ele nu pleacă odată cu mine. Riscăm să pierdem credibilitate, să pierdem bani din PNRR, să ne întoarcem, prin ceea ce faceţi, de unde am plecat. (...)

Eu ştiu un lucru sigur, nu ştiu cine va câştiga din punct de vedere politic din ceea ce se întâmplă dar ştiu sigur că românii vor pierde din asta şi asta e mare păcat”, a spus șeful Executivului.

Ilie Bolojan, către PSD: ”Nu aveţi nicio credibilitate”

”În această moţiune se vorbeşte despre sărăcirea populaţiei despre creşterea TVA-ului despre CASS şi aşa mai departe. Păi nu le-am hotărât pe astea împreună, nu ştim asta, stimaţi colegi? Cât sunteţi de ipocriţi? Eu înţeleg greutăţile cetăţenilor noştri pentru că oameni buni, încă nu s-a văzut nicăieri în lume o corecţie de deficit fără o constrângere economică fără un efort. Nu există nicăieri aşa ceva, dar veţi avea ocazia, poate, să demonstraţi cum le veţi face pe toate, fără să te deranjaţi pe nimeni. Aţi mai încercat asta în 2024 şi nu v-a ieşit.

Eu înţeleg aceste lucruri şi le mulţumesc românilor pentru aceste greutăţi dar nu pot să accept, cum să vă spun, şi nu aveţi nicio credibilitate, ca oameni care locuiesc în penthouse-uri din offshore-uri şi care sfidează bunul simţ, să vină să explice cum plâng pe umărul românilor. Oameni care au maşini mai scumpe decât câteva apartamente, să ne explice cât e de greu.

Românii ştiu că oamenii ăştia nu suferă alături de ei, ştiu asta cât se poate de clar şi nu mai merge asta, da?”, a arătat el.

Potrivit lui, sărăcirea populaţiei a fost când am avut vârful de deficit maxim de 9,3% din PIB. ”De ce? Pentru că, vă daţi seama, cineva care a spart banii familiei n-are nicio vină are de vină cel care strânge cioburile care repară, care curăţă. (..) Ceea ce s-a întâmplat în 2023-2024 plătim nota de plata acum şi nu e normal ceea ce faceţi”.

”Prin ceea ce face acum AUR, nu face decât să susţină şi să perpetueze sistemul”

”Asistăm la un paradox. AUR, care a fost un efect al nemulţumirilor legate de ceea ce se întâmpla în sistemul nostru politic, pe care partidul care l-a întrupat cel mai mult este PSD-ul, asta este realitatea, e aliat acum la moţiune cu PSD-ul. Prin ceea ce face acum AUR, nu face decât să susţină şi să perpetueze sistemul, de fapt şi invers, la rândul lui Partidul Social Democrat legitimează prin această asociere acţiunile AUR. Şi atunci aprinderea luminii are şi un rol parlamentar, măcar PSD şi AUR au semnat pe faţă un document oficial în Parlament şi practic au oficializat această colaborare. (...)

Românii vor şti că se poate guverna şi astfel vor înţelege că se poate guverna altfel. E foarte important. Românii vor vedea că se poate guverna cu respect faţă de banul public şi nu o să mai puteţi întoarce asta, cu atenţie la cheltuieli, fără aroganţe, cu respect faţă de oameni şi cum să vă spun, nu o să puteţi stinge lumina, să înţelegeţi foarte bine, oricât aţi vrea, nu se va mai putea face treaba asta”, a subliniat premierul.

”Indiferent de rezultatul acestei moţiuni, vă asigur că nu voi ceda”

”Am învăţat un lucru din administraţie, acolo unde am făcut câte ceva, că atunci când vrei să schimbi lucrurile, lucrurile se schimbă prin oameni dar întotdeauna guvernările, că este primărie, că este un consiliu, că este guvern trebuie să creeze condiţii pentru ca oamenii să-şi valorifice potenţialul, să-şi pună în valoare talentul şi munca şi asta trebuie să facem în anii următori şi în România. În ceea ce mă priveşte, indiferent de rezultatul acestei moţiuni, vă asigur că nu voi ceda de la valorile pentru care am luptat în aceşti ani şi pe care le-am respectat în toată viaţa mea politică.

Voi lupta până la capăt pentru reformele în care cred, pentru România modernă, pentru a creşte calitatea vieţii românilor. Închei mulţumind tuturor românilor pentru efortul pe care l-au făcut în această perioadă şi pe umerii cărora a căzut o parte din greutăţi E un effort, pentru ca ţara noastră să fie repusă pe calea modernizării şi a creşterii. Mulţumesc pentru sprijinul pe care l-am primit în aceste zile, mă onorează, mă motivează, pentru că am pentru ce să lupt. Dumnezeu să aibă în pază România!”, a conchis Ilie Bolojan.