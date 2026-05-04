Peste 13 milioane de euro despăgubiri pentru o mamă al cărei copil a rămas cu paralizie cerebrală din vina medicilor

Sursă: Realitatea.net

Justiția din Spania a acordat o despăgubire istorică de 13,3 milioane de euro unei mame, după ce neglijența medicală la naștere i-a cauzat fiului său leziuni neurologice grave.

Despăgubire istorică în Spania pentru malpraxis medical

Justiția spaniolă a pronunțat o sentință fără precedent, stabilind o despăgubire de 13,3 milioane de euro pentru o mamă al cărei fiu a suferit leziuni neurologice ireversibile la naștere. Decizia, raportată de agenția EFE, vizează asistența medicală deficitară oferită în timpul procesului de parturiție și reprezintă cea mai mare sumă acordată vreodată în Spania într-un caz de neglijență medicală.

Instanța din Madrid a stabilit că vina aparține ginecologului și moașei care au supravegheat mama, obligând societățile de asigurare ale acestora să plătească fiecare câte 6,1 milioane de euro. La această sumă se adaugă dobânzile acumulate din 2019, data producerii incidentului în spitalul din Sagunto, precum și cheltuielile de judecată.

Monitorizarea deficitară și consecințele dramatice

La baza hotărârii judecătorești au stat dovezi clare privind erorile de monitorizare fetală. Magistrații au concluzionat că semnalele de avertizare transmise de făt au fost interpretate greșit sau ignorate, fapt ce a blocat intervenția medicală rapidă care ar fi putut preveni dezastrul.

Deși mama s-a prezentat la urgențe pe 16 noiembrie 2019, fiind însărcinată în 40 de săptămâni, bebelușul s-a născut a doua zi într-o stare critică. Diagnosticul de asfixie perinatală a dus la intubare imediată și transferul la terapie intensivă într-un spital din Valencia, însă daunele fuseseră deja produse.

O viață marcată de paralizie cerebrală severă

Neglijența medicală a avut un impact devastator asupra nou-născutului, care a rămas cu o paralizie cerebrală severă și un handicap recunoscut de 87%. Copilul prezintă afectări cognitive majore și dificultăți severe de comunicare, urmând să fie dependent de îngrijire specializată și asistență constantă pentru tot restul vieții.

Instanța a subliniat că valoarea colosală a despăgubirii nu este una simbolică, ci una funcțională. Aceasta a fost calculată pentru a acoperi nevoile reale și permanente ale victimei, incluzând tratamentele costisitoare, echipamentele de sprijin și personalul de îngrijire necesar pentru a-i asigura un trai demn în condițiile dizabilității sale grave.

Un precedent vital pentru siguranța pacientului

Avocatul familiei, Martin Bueno, consideră că această sentință transmite un mesaj ferm sistemului medical. Hotărârea subliniază obligația cadrelor medicale de a asigura o supraveghere riguroasă a fătului și de a acționa prompt la orice semn de deteriorare a stării de sănătate.

Dincolo de aspectul financiar, succesul juridic garantează faptul că victimele malpraxisului au acces la resursele vitale pentru a face față consecințelor pe termen lung. Decizia pune accent pe responsabilitatea profesională și pe necesitatea garantării siguranței în timpul actului medical, oferind o plasă de siguranță familiilor aflate în situații similare.