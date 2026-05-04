Pericol de avalanșă pe văile de abrupt din Masivul Bucegi. Avertisment de la Salvamont

Salvamontiștii din Prahova avertizează, luni, că în această perioadă există un risc ridicat de producere a avalanșelor pe văile abrupte din Masivul Bucegi.

"AVERTIZARE! În contextul tragic al accidentului petrecut week-end-ul trecut, atragem atenţia turiştilor asupra pericolului major de avalanşă existent în această perioadă pe văile de abrupt din Masivul Bucegi", a transmis, luni, Salvamont Prahova pe Facebook.

Potrivit salvamontiştilor, creşterea accentuată a temperaturilor conduce la instabilitatea stratului de zăpadă, favorizând declanşarea avalanşelor.

"Recomandăm evitarea traseelor turistice de mare altitudine şi a văilor de abrupt. Muntele rămâne un mediu imprevizibil, iar prudenţa poate face diferenţa între viaţă şi moarte. Vă îndemnăm să daţi dovadă de responsabilitate şi să nu vă expuneţi inutil riscurilor în această perioadă", au mai transmis salvamontiştii.

Locotenent-colonel Dan Colniceanu, din cadrul ISU Braşov, şi-a pierdut viaţa la finalul săptămânii trecute, după ce a fost surprins de o avalanşă în Munţii Bucegi.