Înscrieri grădiniță și creșă 2026: Calendarul oficial și regulile pentru completarea cererii

Începând cu data de 18 mai, părinții pot demara procesul de reînscriere la grădiniță și creșă pentru anul școlar 2026-2027, în timp ce prima etapă de înscrieri pentru copiii noi va avea loc între 25 și 29 mai. Conform metodologiei publicate în Monitorul Oficial, noua cerere-tip permite selectarea a maximum trei unități de învățământ, oferind astfel o flexibilitate sporită în procesul de admitere.

Calendarul și regulile de înscriere la grădiniță și creșă pentru anul școlar 2026-2027

Procesul de înscriere în învățământul timpuriu debutează oficial pe data de 18 mai 2026 , cu etapa dedicată reînscrierii copiilor care frecventează deja unitatea de învățământ. Pentru cei care pășesc pentru prima dată în sistemul de educație, părinții trebuie să depună cererile în prima etapă de înscriere, programată între 25 și 29 mai 2026 . Această procedură vizează atât nivelul antepreșcolar, unde pot fi înscriși copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, cât și nivelul preșcolar, destinat copiilor între 3 și 6 ani. Este important de reținut că locurile se acordă cu prioritate pentru a asigura cuprinderea tuturor copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a celor de 5 ani în grupa mare.

Completarea cererii-tip și opțiunile disponibile

Conform metodologiei în vigoare, părintele sau reprezentantul legal completează o cerere-tip în care are posibilitatea de a exprima trei opțiuni pentru unitățile de învățământ vizate. Această ierarhizare este esențială în procesul de repartizare, oferind mai multe șanse de ocupare a unui loc în funcție de disponibilitatea planului de școlarizare. În cazul în care cererea este transmisă la distanță, prin e-mail sau poștă, aceasta trebuie însoțită obligatoriu de o declarație pe propria răspundere care să ateste veridicitatea datelor furnizate.

Documentația necesară pentru dosarul de înscriere

Dosarul depus în perioada de înscrieri trebuie să fie complet și să includă copia certificatului de naștere al copilului, copiile actelor de identitate ale părinților și, dacă este cazul, dovada exercitării autorității părintești în situația divorțului. Pentru înscrierea la creșă sau la programele cu program prelungit, sunt obligatorii adeverințele de angajat ale părinților sau dovada aflată în perioada concediului de creștere a copilului. Pe lângă aceste acte de bază, pot fi adăugate documente care să susțină criteriile generale sau specifice de departajare utilizate în procesul de selecție.

Obligațiile medicale la începutul anului școlar

Deși procesul administrativ are loc în luna mai, dosarul este definitivat abia în prima zi de frecventare a unității de învățământ. La acel moment, părinții trebuie să prezinte o adeverință de la medicul de familie care să confirme că cel mic este sănătos clinic. De asemenea, avizul epidemiologic și dovada de vaccinare, întocmite conform reglementărilor Ministerului Sănătății, trebuie să fie eliberate cu cel mult 5 zile înainte de intrarea efectivă a copilului în colectivitate pentru a fi considerate valide.