Începe instalarea conductei Neptun Deep. Mobilizare uriașă în Marea Neagră cu 50 de nave

Un moment crucial pentru unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale României a fost atins odată cu debutul lucrărilor la conducta offshore din cadrul Neptun Deep.

Anunțul a fost făcut luni de OMV Petrom și Romgaz, care au confirmat intrarea într-o etapă decisivă a dezvoltării zăcămintelor de gaze din Marea Neagră.

Startul acestei faze aduce cu sine o mobilizare impresionantă de forțe pe mare, unde o flotă formată din zeci de nave specializate va lucra simultan pentru instalarea infrastructurii submarine necesare transportului gazelor naturale către țărm.

Flotă impresionantă și calendar ambițios

Proiectul avansează într-o etapă critică, în care logistica și coordonarea devin esențiale. Potrivit responsabilului de Explorare și Producție, nu mai puțin de 50 de nave de top sunt implicate în operațiuni, dintre care 10 sunt dedicate exclusiv instalării conductei.

Această desfășurare de forțe vine la pachet cu un calendar de execuție ambițios, în care fiecare etapă trebuie sincronizată perfect pentru a respecta termenele stabilite.

Primul semnal concret al începutului lucrărilor este sosirea în România a navei Castoro 10, responsabilă pentru montarea primului tronson al conductei, în apropierea țărmului.

Tehnologie avansată la Tuzla

Legătura dintre conducta offshore și uscat va fi realizată printr-un microtunel deja construit în zona Tuzla. Această soluție tehnologică este aleasă pentru a crește nivelul de siguranță al lucrărilor și pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător.

Prin această conexiune, gazele extrase din larg vor putea fi transportate în mod eficient către infrastructura de pe uscat, unde vor fi preluate și integrate în sistemul național.

O conductă de 160 de kilometri, piesă centrală a proiectului

Instalarea conductei reprezintă una dintre cele mai importante etape din întregul proiect Neptun Deep. Infrastructura va avea o lungime de aproximativ 160 de kilometri și va fi construită din mii de segmente de țeavă din oțel, fiecare având un diametru de 30 de inci, adică aproximativ 76 de centimetri.

Rolul acestei conducte este de a transporta gazele naturale de la platforma de producție aflată în larg până la țărm, unde acestea vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport.

În ansamblu, proiectul Neptun Deep include o platformă offshore, trei sisteme submarine, zece sonde de producție – dintre care patru au fost deja forate în zona Pelican Sud, iar alte șase sunt în curs de realizare în perimetrul Domino – precum și o stație de măsurare și control a gazelor amplasată la Tuzla.

Navele, adevărate uzine plutitoare

Operațiunile de instalare a conductei sunt realizate cu ajutorul unor nave extrem de specializate, care funcționează ca veritabile fabrici mobile.

Pe puntea acestora, segmentele de conductă sunt aliniate, sudate, testate și etanșate înainte de a fi coborâte pe fundul mării, într-un proces continuu. Această metodă permite un control strict al calității și o eficiență ridicată, chiar și în condițiile dificile specifice lucrărilor offshore.

Printre cele mai importante nave implicate se numără Castoro 10, utilizată pentru lucrările din zona de țărm, cu o lungime de peste 160 de metri, dar și Castorone, una dintre cele mai mari nave din lume dedicate instalării conductelor offshore, care măsoară aproximativ 330 de metri.

De asemenea, JSD 6000, o navă multifuncțională de ultimă generație, va interveni în zonele de ape adânci, unde va instala infrastructura submarină și va realiza conexiunile dintre sonde și platforma de producție.

Întregul efort este susținut de o flotă auxiliară formată din nave de aprovizionare, remorchere, barje și unități echipate cu vehicule subacvatice telecomandate (ROV), toate contribuind la desfășurarea în siguranță și eficiență a operațiunilor din Marea Neagră.