Suedezii au lansat un satelit cu care să îi spioneze pe ruși. Nimic nu mai rămâne ascuns

Un nou capitol în arhitectura de securitate a Europei se scrie în spațiu, unde Suedia a lansat primul său satelit militar dedicat supravegherii și cartografierii activităților militare, inclusiv din interiorul Rusiei.

Evenimentul marchează o evoluție rapidă pentru un stat care a aderat la NATO de doar doi ani, dar care deja devine un actor important pe flancul nordic al Alianței.

Lansarea a fost interpretată de presa internațională ca un semnal clar al schimbării de paradigmă în politica de apărare a Suediei, care trece de la neutralitate istorică la investiții accelerate în tehnologie militară și capacități de informații spațiale.

Lansare din California și un program accelerat de militarizare spațială

Satelitul a fost lansat duminică de la Baza Aeriană Vandenberg din California, cu ajutorul companiei SpaceX, într-o misiune care a durat doar aproximativ zece minute până la separarea de rachetă.

Obiectivul final este însă mult mai amplu: satelitul face parte dintr-o constelație planificată de aproximativ zece sateliți militari suedezi, care vor avea rolul de a monitoriza activități militare, mișcări de trupe și potențiale amenințări în regiuni strategice.

Pentru Suedia, acesta este doar începutul unei transformări rapide în domeniul spațial militar, un domeniu considerat esențial în competiția globală de securitate.

„O creștere majoră a capacității de informații”

Reprezentanții armatei suedeze subliniază importanța strategică a noului sistem de supraveghere orbitală. Anders Sundeman, șeful departamentului spațial al Forțelor Armate Suedeze, a descris momentul ca fiind unul decisiv pentru capacitățile de informații ale țării.

„Vom avea ocazia să controlăm și să prioritizăm un senzor de informații care este mereu activ și are capacitatea de a spiona pe distanțe lungi. Aceasta este o creștere majoră a capacității”, spune el.

În prezent, Suedia se bazează pe imagini furnizate de aliați NATO sau de sateliți comerciali, însă noua infrastructură spațială va schimba fundamental acest lucru în următorii ani.

De la neutralitate la rol activ în securitatea NATO

Intrarea Suediei în NATO a accelerat semnificativ investițiile în apărare, inclusiv în domeniul spațial. Extinderea responsabilităților militare ale țării până la granițele Alianței impune, potrivit oficialilor, acces la informații mult mai detaliate și în timp real.

„Atunci, trebuie pur și simplu să avem informații și despre țintele care sunt la distanțe mai mari”, a explicat Sundeman, referindu-se la necesitatea de a monitoriza zone extinse, inclusiv teritoriul rus, Marea Baltică și regiunea Arctică.

Satelitul lansat recent este doar primul dintr-o serie mai amplă, iar întreg programul este descris ca fiind unul „extrem de grăbit, determinat de o nevoie serioasă”.

Tehnologie compactă, capacități extinse

Deși rolul său este strategic, satelitul are dimensiuni reduse, comparabile cu o mașină de spălat. După lansare, va mai dura aproximativ o lună până când va ajunge pe orbita operațională corectă.

Un singur satelit are nevoie de aproximativ o oră și jumătate pentru a înconjura Pământul, însă constelația planificată de Suedia nu este suficientă de una singură pentru o acoperire globală completă. Din acest motiv, sistemul va fi integrat cu rețelele de sateliți ale altor state NATO.

O rețea spațială în extindere rapidă

Pe termen lung, Suedia intenționează să gestioneze aceste active dintr-un centru specializat aflat la Statul Major al Aerului din Uppsala, unde un număr restrâns de specialiști va controla operațiunile.

Există însă flexibilitate strategică, inclusiv posibilitatea relocării centrului în funcție de evoluția unor scenarii de conflict.

Sateliții suedezi nu vor avea capacități ofensive, însă vor juca un rol esențial în detectarea timpurie a amenințărilor și în sprijinirea deciziilor militare.

„Țările încep să dobândească capacități ofensive pentru utilizare în domeniul spațial. Este un domeniu care devine din ce în ce mai relevant”, a mai precizat oficialul suedez.

Un program pe termen lung cu mize strategice

Suedia a testat deja un satelit militar în 2024, iar planul actual prevede lansarea a aproximativ zece sateliți operaționali în anii următori.

Colaborările internaționale joacă un rol important, iar contractele au fost semnate cu companii precum Planet Labs din Statele Unite și ICEYE din Finlanda, specializate în imagistică optică și radar.

Pe măsură ce constelația se extinde, imaginile și datele colectate vor fi distribuite către diverse structuri ale armatei suedeze, consolidând capacitatea de reacție rapidă.

În paralel, Suedia își dezvoltă și infrastructura de lansare spațială la Esrange, ceea ce ar putea permite în viitor lansări de sateliți direct de pe teritoriul european continental.

În prezent, în jur de 12.000 până la 15.000 de sateliți, militari și comerciali, orbitează deja Pământul, iar noul program suedez se adaugă acestei rețele globale aflate într-o expansiune accelerată.