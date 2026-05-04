Condimentul care te ajută la pierderea în greutate. Ce arată noile studii

Turmericul, condimentul care ajută la slăbit

Turmericul se află în prezent printre cele mai apreciate condimente pentru susținerea sănătății. Pudra aurie conține curcumină, un compus cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, motiv pentru care este frecvent inclusă în dietele echilibrate. Mai puțin cunoscut este însă faptul că ar putea avea și un rol în procesul de slăbire, potrivit cercetărilor recente, scrie Sfat Naturist.

Curcumina, principalul ingredient activ din turmeric, este asociată cu beneficii în gestionarea unor afecțiuni precum inflamațiile cronice, sindromul metabolic, artrita sau dezechilibrele lipidice. În ultimii ani, oamenii de știință au analizat și impactul acesteia asupra greutății corporale.

Un studiu publicat în 2015 în revista European Review for Medical and Pharmacological Sciences arată că, în cazul persoanelor supraponderale, administrarea curcuminei a fost asociată cu o creștere a pierderii în greutate, reducerea grăsimii corporale și scăderea indicelui de masă corporală.

Explicația ține de rolul inflamației în obezitate. Excesul de țesut adipos este asociat cu procese inflamatorii cronice, iar curcumina contribuie la reducerea acestora și la limitarea dezvoltării celulelor adipoase. În același timp, poate stimula metabolismul, favorizând arderea mai rapidă a caloriilor.

Totuși, specialiștii atrag atenția că absorbția curcuminei în organism este redusă. Potrivit unui raport publicat în 2017 în revista Foods, efectele acesteia sunt semnificativ îmbunătățite atunci când este consumată împreună cu piperină, substanță activă din piper negru, care poate crește absorbția de până la 2000%.

Alte cercetări, inclusiv studii pe animale, indică faptul că turmericul ar putea contribui la controlul greutății și la îmbunătățirea sensibilității la insulină, prin reglarea nivelului de zahăr din sânge.

În ceea ce privește consumul, turmericul poate fi integrat ușor în alimentație. De exemplu, poate fi adăugat în apă fierbinte, alături de scorțișoară și piper negru, în diverse preparate culinare sau sub formă de „lapte de turmeric”, obținut prin încălzirea laptelui și adăugarea condimentului.

Deși rezultatele sunt promițătoare, specialiștii subliniază că turmericul nu reprezintă o soluție miraculoasă pentru slăbit, ci poate completa un stil de viață sănătos, bazat pe alimentație echilibrată și activitate fizică regulată.

