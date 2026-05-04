2.800 de lei amendă pentru pietoni. Greșeala frecventă care te taxează instant

Sursă: realitatea.net

Un incident aparent banal, dar cu urmări serioase, a atras atenția în ultimele zile, după ce un bărbat din județul Argeș a fost sancționat drastic de polițiști. Deși era pieton, acesta s-a ales cu o amendă usturătoare, în valoare de 2.800 de lei, după ce a comis o greșeală pe care mulți o consideră minoră.

Totul s-a petrecut pe 2 mai, când bărbatul, în vârstă de 42 de ani, din comuna Bogați, a fost surprins în timp ce se deplasa pe jos pe breteaua de acces către Autostrada A1, în zona kilometrului 115. Situația nu s-a oprit însă aici, deoarece reacția acestuia în momentul în care a fost oprit de polițiști a agravat lucrurile.

Scandalul care i-a dublat sancțiunea

Cazul, relatat inițial în presa locală, a devenit rapid subiect de interes la nivel național. Motivul este simplu: nu doar fapta în sine a fost sancționată, ci și comportamentul ulterior al bărbatului.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, acesta ar fi avut o reacție nepotrivită atunci când i s-a atras atenția că accesul pietonilor pe autostradă este strict interzis. Astfel, pe lângă amenda pentru încălcarea regulilor de circulație, a fost sancționat și pentru comportamentul său.

„Ca urmare a împrejurărilor depistării şi a comportamentului manifestat, faţă de bărbatul în cauză au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, dintre care una conform OUG 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice, ca urmare a circulaţiei în calitate de pieton pe autostradă, respectiv conform Legii 61/1991R privind normele de convieţuire socială, ca urmare a proferării de injurii şi expresii jignitoare”, transmit oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

În final, nota de plată pentru întreaga situație a ajuns la 2.822 de lei, sumă pe care bărbatul este obligat să o achite.

Amenzi de mii de lei pentru greșeli frecvente în trafic

Codul Rutier prevede sancțiuni severe nu doar pentru pietonii care ignoră regulile, ci și pentru șoferii care comit abateri aparent minore. Unele dintre acestea pot duce la amenzi care depășesc chiar și pragul de 3.000 de lei.

Conform Articolului 102 din OUG 195/2002, „constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni (…) transportul copiilor în vârstă de până la 12 ani sau al animalelor pe locurile din față ale vehiculelor”.

Valoarea acestor sancțiuni este semnificativă, mai ales în contextul actual, în care punctul de amendă a ajuns la 148,5 lei, ceea ce înseamnă că amenzile pot depăși cu ușurință 3.000 de lei.

Prevederi similare sunt menționate și în Regulamentul de aplicare a Codului Rutier – HG 1.391/2006. Astfel, Articolul 97, alineatul (3), stabilește clar că „se interzice conducătorilor de autovehicule, precum și persoanelor care ocupă scaunul-din față să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice”.

Ce riști chiar și atunci când pare un gest nevinovat

Chiar dacă mulți șoferi consideră că ținerea unui animal în brațe nu reprezintă un pericol major, legea sancționează explicit această practică. Așadar, simpla prezență a unui animal pe scaunul din față sau în brațele unei persoane aflate în mașină poate atrage sancțiuni serioase.

Există însă și situații în care legea permite intervenții neobișnuite. De exemplu, în cazul în care un animal este lăsat într-o mașină în condiții periculoase, iar viața acestuia este pusă în pericol, o persoană poate interveni chiar și prin spargerea geamului pentru a-l salva.

În mod normal, autoritățile recomandă apelarea numărului de urgență 112, însă în cazuri extreme, o intervenție rapidă poate fi justificată, iar proprietarul autoturismului este de așteptat să înțeleagă situația.