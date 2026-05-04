Ședință de guvern prezidată de Ilie Bolojan, la ora 18:00, cu o zi înainte de votul moțiunii de cenzură

Cu doar câteva ore înainte de votul moțiunii de cenzură care îi poate încheia mandatul, premierul Ilie Bolojan participă luni seara la o ședință extraordinară de Guvern. Reuniunea este programată la ora 18:00, la Palatul Victoria.

Ședința va avea pe ordinea de zi un act normativ prin care primăriile și consiliile județene vor putea lua împrumuturi de la stat, însă nu vor plăti dobândă, e un mod prin care Executivul vrea să îi ajute pe primari și pe consilii județene să-și poată continua proiectele PNRR.

Dacă la moțiunea de mâine va cădea Guvernul, premierul Ilie Bolojan va rămâne interimar pentru o perioadă de cel mult 45 de zile, iar în această perioadă

În acest interval de timp, guvernul nu poate aproba ordonanțe și nu poate iniția proiecte de lege, ci doar să aprobe acele acte normative necesare bunei desfășurări a activități în rândul administrației publice centrale.

În această perioadă Guvernul nu poate lua nicio măsură care să schimbe politica publică.