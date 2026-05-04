Nicușor Dan, după anunțul retragerii trupelor SUA din Germania: „Nu este o surpriză"

Președintele Nicușor Dan a reacționat la decizia Pentagonului de a retrage aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania, subliniind că această mișcare era previzibilă încă din primul mandat al președintelui SUA, Donald Trump.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, la finalul participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan, că retragerea trupelor americane din Germania „nu este o surpriză", explicând că strategia de apărare a SUA anunța încă din primul mandat al lui Donald Trump o reorientare spre zona Indo-Pacific.

„Încă din primul mandat al președintelui Trump, strategia de apărare a Statelor Unite a spus că se va concentra pe Indo-Pacific mai mult decât pe Europa și că o să existe pași graduali în direcția asta. Acesta este unul dintre pași", a afirmat șeful statului.

Europa va compensa „deficitul de securitate"

Nicușor Dan s-a arătat optimist în privința capacității Europei de a-și asigura singură securitatea, invocând programul SAFE ca exemplu al eforturilor continentului de a reduce dependența de umbrela militară americană.

„Bineînțeles că trăim momente complicate, sunt tensiuni, emoții, impulsuri, dar în linii mari eu sunt foarte optimist că Europa, pe măsură ce Statele Unite se vor dezangaja parțial din Europa, Europa singură va reuși să compenseze", a explicat președintele.

Contextul deciziei americane

Decizia Pentagonului de a retrage circa 5.000 de soldați din Germania în următoarele 6-12 luni a survenit pe fondul tensiunilor dintre Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz, după ce acesta din urmă a acuzat Washingtonul că este „umilit" de Teheran în negocierile de pace din Orientul Mijlociu.

Sâmbătă, Trump a confirmat planul, avertizând totodată că reducerea prezenței militare în Germania va fi „cu mult mai mare decât 5.000 de soldați".