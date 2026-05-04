Dosar penal pentru amenințare: O româncă stabilită în Austria a hărțuit repetat un procuror ilfovean

O româncă stabilită în Austria a fost trimisă în judecată pentru ultraj judiciar după ce a amenințat repetat un procuror din Ilfov. Femeia a încercat să forțeze schimbarea încadrării juridice într-un dosar de omor, însă intervenția autorităților austriece, prin ordine europene de anchetă, a dus la identificarea și inculparea acesteia.

Amenințări prin WhatsApp de pe teritoriul Austriei

O româncă stabilită în Austria a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru două infracțiuni de ultraj judiciar, după ce a vizat un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov . Potrivit anchetatorilor, acțiunile femeii au început în toamna anului 2025, fiind motivate de o dorință de răzbunare legată de modul în care magistratul gestiona un dosar de omor. Inculpata a folosit numărul personal de telefon al procurorului de caz pentru a transmite o serie de mesaje de intimidare prin intermediul aplicației WhatsApp.

Tentativă de influențare a încadrării juridice într-un dosar de omor

Scopul principal al presiunilor exercitate de inculpată a fost ameliorarea situației juridice a autorului aflat în anchetă în dosarul de omor respectiv. Mai exact, aceasta a încercat, prin mesaje repetate trimise între 28 septembrie și 2 octombrie 2025, să forțeze magistratul să schimbe încadrarea faptei din infracțiune comisă cu intenție în ucidere din culpă. Conținutul mesajelor a fost unul violent, incluzând amenințări cu incendierea și alte acte îndreptate împotriva vieții, integrității corporale și sănătății procurorului.

Cooperare judiciară europeană și finalizarea rechizitoriului

Deoarece femeia își are reședința în Austria, procurorii români au fost nevoiți să apeleze la mecanismele de cooperare internațională pentru a avansa ancheta. Audierea acesteia a fost realizată prin intermediul unor ordine europene de anchetă, puse în executare cu sprijinul autorităților judiciare austriece. Pe plan intern, procesul de documentare a beneficiat de suportul ofițerilor de poliție din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al DGPMB. Odată finalizată urmărirea penală, dosarul a fost înaintat spre soluționare Judecătoriei Buftea.