Armata Română, aproape exclusă din discuțiile pe programul SAFE. Bolojan dă vina pe Ciolacu

Sursă: Realitatea PLUS

Este mister total în privința programului european de înarmare SAFE, prin care România a obținut împrumuturi de aproximativ 17 miliarde de euro. La puțin timp după ce raportul public SAFE a arătat că două treimi din buget merg către Germania și Franța, documentul ridică semne de întrebare și în ceea ce privește componența Comisiei de lucru care a decis repartizarea contractelor, potrivit Realitatea PLUS.

Așa cum arată schița proiectului de lege elaborat în toamna trecută, Armata, instituția vizată direct de achizițiile contractate de statul român, lipsește aproape total din ecuație. Draftul proiectului de lege, deja aprobat în comisiile de specialitate ale Parlamentului, a fost redactat inițial în toamna anului trecut, când Ministerul Apărării era condus de Ionuț Moșteanu. Ulterior, portofoliul a fost preluat de Radu Miruță. Eurodeputatul AUR Ioana Ramona Bruynseels a susținut, în urmă cu câteva zile, că în doar 24 de ore au apărut 15 contracte prin programul SAFE.

Aceasta a declarat că peste 50 la sută din banii obținuți s-ar duce către Germania. Însă, ministrul Apărării Radu Miruță a explicat că totul trebuia semnat repede potrivit regulilor impuse de Comisia Europeană.

Cum dă Ilie Bolojan vina pe Marcel Ciolacu

Anterior, Ilie Bolojan a dat vina pe guvernul condus de Marcel Ciolacu. Întrebat de banii alocați pentru programul SAFE care merg către companii din alte țări, Bolojan a menționat că este o întrebare tendențioasă și a susținut că aceste alocări au fost făcute în timpul guvernării Ciolacu. În replică, Marcel Ciolacu a declarat că desemnarea cancelariei prim-ministrului ca integrator al programului SAFE, s-a făcut printr-o ordonanță de urgență adoptată la 20 noiembrie 2025, în timpul guvernării lui Bolojan, nu sub conducerea lui Ciolacu.

Un aspect-cheie al circuitului de avizare SAFE este faptul că Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului, adus special de la Oradea de Ilie Bolojan și mâna dreaptă a acestuia, este coordonatorul național al programului de înarmare. După cum arată documentul, deși nu are o pregătire de specialitate, Jurca are un rol major în configurația finală a contractelor.