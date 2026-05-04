Sindicatele din poliție cer demisia lui Dragoș Pîslaru după declarațiile despre pensiile militare: „Fenomenul la care face referire există doar în închipuirile domniei sale”

Tensiunile cresc între reprezentanții polițiștilor și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, după declarațiile făcute în contextul proiectului privind limitarea cumulului pensie–salariu. Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC) a reacționat dur și cere public demisia acestuia.

Sindicaliștii susțin că afirmațiile ministrului au generat tensiuni și au indus în eroare opinia publică, mai ales în ceea ce privește vârsta de pensionare și situația reală din sistemele de apărare și ordine publică. Reacția vine după ce, săptămâna trecută, ministrul a vorbit despre pensionări timpurii și despre necesitatea corectării unor „anomalii”.

Acuzațiile sindicatelor

„FSNPPC solicită imperativ DEMISIA ministrului Muncii, Dragoș Pîslaru, pentru atacul grav și iresponsabil la adresa demnității rezerviștilor militari, pentru dezinformarea deliberată a opiniei publice și pentru subminarea stabilității sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională (SAOPSN), pilon fundamental al statului de drept, aflat deja sub o presiune sistemică fără precedent, în acest context geopolitic și militar extrem de volatil! Nu puteți face «ordine în sectorul public» prin abuzuri legislative, prin încălcarea repetată a legii fundamentale și prin fake-news-uri guvernamentale”, au transmis reprezentanții federației.

Declarația care a stârnit reacțiile

Ministrul interimar al Muncii a afirmat recent că există situații de pensionare foarte devreme în sistem:

„Discutăm, repet, de acel fenomen de pensionare înainte de termen; înainte de termen nici măcar… este eufemism. Pensionarea la 30 și ceva de ani, 40 și ceva de ani, cu o pensie specială…”

Sindicaliștii resping aceste afirmații și spun că realitatea este diferită:

„Fenomenul” la care face referire Pîslaru „există doar în închipuirile domniei sale, pentru că media de vârstă a trecerii în rezervă cu drept la pensie militară de stat, în MAI și, în general, în SAOPSN, este de peste 52 de ani, după minim 25 de ani de activitate în domeniu, așa cum se întâmplă și în alte state NATO/UE, iar pensionările anticipate au cauze medicale, așa cum se întâmplă și în sistemului public de la noi și de oriunde”.

Sindicatele merg mai departe și susțin că ministrul fie nu cunoaște cadrul legal, fie îl prezintă distorsionat:

„Ministrul interimar al Muncii nu cunoaște legislația în materie” sau „amestecă lucrurile în mod insidios și răuvoitor”.

Totodată, aceștia subliniază că pensiile militare nu fac parte din sistemul public gestionat de Casa Națională de Pensii, ci sunt administrate separat, prin casele sectoriale.

Nemulțumiri legate de noul proiect de lege

Federația avertizează că măsurile propuse ar putea afecta drepturi fundamentale:

„Proiectul legislativ este, de fapt, un «cap de pod către reinstituirea unor mecanisme neconstituționale de blocare a dreptului la muncă (…) mecanisme care au mai fost demontate anterior, de două ori, de către CCR”.

Sindicaliștii susțin că cei vizați sunt puși în situația de a alege între două drepturi deja dobândite, pensia și dreptul la muncă, și că se creează inechități între diferite categorii de angajați din sectorul public.