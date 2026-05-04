Iranul execută trei bărbați după protestele din iarnă. Autoritățile îi acuză de legături cu Mossad

Autoritățile din Iran au anunțat executarea a trei bărbați condamnați pentru implicarea în protestele antiguvernamentale din decembrie și ianuarie. Doi dintre aceștia ar fi fost agenți ai Mossad, potrivit versiunii oficiale, acuzați că au contribuit la escaladarea violențelor din timpul manifestațiilor.

Execuțiile au fost confirmate de sistemul judiciar iranian, într-un context în care autoritățile continuă să susțină că protestele au fost alimentate din exterior. În paralel, organizații pentru drepturile omului ridică semne de întrebare cu privire la corectitudinea proceselor și la modul în care au fost obținute mărturiile.

Ce spun autoritățile despre cei executați

„Mehdi Rassouli și Mohammad Reza Miri, agenți ai Mossadului implicați în revoltele din ianuarie din Mashhad (nord-est), responsabili de violențele pe scară largă și de moartea unui membru al forțelor de securitate, au fost spânzurați”, potrivit site-ului sistemului judiciar din Iran, Mizan online.

Cei doi tineri, cu vârste de 25 și 21 de ani, ar fi participat la instigări în cartierul Tabarsi al orașului Mashhad.

Potrivit agenției Fars, apropiată de Gărzile Revoluționare, unul dintre cei doi ar fi participat la proteste înarmat cu o sabie artizanală, iar ambii ar fi aruncat cocktailuri Molotov. Justiția iraniană susține că mărturisirile acestora au stat la baza condamnării.

Există însă și o altă versiune. O sursă citată de organizații pentru drepturile omului a declarat că unul dintre tineri ar fi recunoscut faptele doar după ce ar fi fost supus torturii. În plus, familia ar fi fost presată să nu vorbească public despre caz, în schimbul unei eventuale reduceri a pedepsei.

Al treilea caz și reacția organizațiilor pentru drepturile omului

Cel de-al treilea bărbat executat, Ebrahim Dolatabadi, este descris de autorități drept unul dintre principalii instigatori ai protestelor din Mashhad. Cu toate acestea, organizația pentru drepturile omului „Hengaw” susține că în cazul său nu au fost prezentate dovezi clare, iar procesul s-a desfășurat fără transparență. Execuțiile vin pe fondul represiunii dure a protestelor antiguvernamentale din această iarnă. Potrivit unor estimări citate de presa internațională, zeci de mii de persoane ar fi fost ucise în timpul intervențiilor forțelor de ordine, în mai multe orașe din țară. Manifestațiile au fost reprimate violent la ordinul liderului suprem, Ali Khamenei, iar autoritățile de la Teheran continuă să prezinte protestele ca fiind orchestrate de forțe externe.