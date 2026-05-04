Accident cu trei mașini în Capitală: o șoferiță a ajuns la spital după ce autoturismul în care se afla s-a răsturnat

Un accident rutier s-a produs luni după-amiază pe Bd. Geniului, în Sectorul 6 din București, fiind implicate trei autoturisme. În urma impactului, una dintre mașini s-a răsturnat pe plafon, iar o persoană a fost rănită.

Polițiștii Brigada Rutieră ajunși la fața locului au confirmat că este vorba despre un accident în care au fost implicate trei autovehicule. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost zero în toate cazurile. Femeia aflată la volanul mașinii răsturnate, în vârstă de 29 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Circulația a fost afectată pe banda 1 a bulevardului, pe sensul dinspre Piața Leu către Bd. Timișoara, unde au fost impuse restricții temporare. Din primele verificări, unul dintre șoferii implicați ar fi fost, cu puțin timp înainte, parte într-un alt incident rutier produs în zona Piața Leu, soldat doar cu pagube materiale.

„La data de 04.05.2026, în jurul orei 13.45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Geniului, Sector 6. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație, în care au fost implicate trei autovehicule, iar din impact un autovehicul s-a răsturnat pe plafon. Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind "zero".

În urma accidentului de circulație, conducătoarea autovehiculului răsturnat, în vârstă de 29 de ani, a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Au fost aplicate restricții pe banda 1 de circulație pe Bd. Geniului, dinspre Piața Leu către Bd. Timișoara. Din verificările efectuate până la acest moment, se pare că unul dintre șoferii implicați în accidentul de circulație ar fi fost, cu câteva momente înainte, parte într-un alt eveniment rutier produs în zona Piața Leu, în urma căruia au fost avariate două autovehicule, eveniment soldat exclusiv cu pagube materiale.