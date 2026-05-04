Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Călin Georgescu a mers pe Muntele Athos. Mesajul candidatului interzis în plină criză politică -FOTO

4 mai 2026, 15:02
Actualizat: 4 mai 2026, 15:02
Călin Georgescu și Arhimandritul Efrem Vatopedinul. FOTO: Facebook

Călin Georgescu și Arhimandritul Efrem Vatopedinul. FOTO: Facebook

Articol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Imaginile momentului vin din Sfântul Munte Athos, Grecia, acolo unde se află Călin Georgescu. Candidatul interzis s-a întâlnit cu Arhimandritul Efrem Vatopedinul, părintele duhovnicesc și stareț al Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte, ucenic al bătrânului Iosif Vatopedinul.

„Hristos a înviat”, a scris Călin Georgescu, în dreptul unor imagini postate pe pagina sa de Facebook.

Candidatul interzis la alegerile prezidențiale va sta trei zile în Sfântul Munte, în post și rugăciune, și se va întâlni și cu alți monahi.

Aceasta este prima vizită externă a lui Călin Georgescu, după ridicarea controlului judiciar, iar contrar tuturor speculațiilor, primul său drum a fost spre Maica Domnului și Dumnezeu.

Citește și:

Mai multe articole despre

Efrem Vatopedinul, muntele athos, calin georgescu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe