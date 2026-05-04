Mircea Abrudean: ”Dacă moțiunea de cenzură trece, varianta PNL în opoziție este foarte sănătoasă și plauzibilă”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că în cazul în care moțiunea de cenzură va trece, o opțiune sănătoasă și plauzibilă pentru PNL ar fi trecerea în opoziție. Liberalul a subliniat că nu se așteaptă la o revoltă internă și consideră că ”partidul s-ar sinucide politic” dacă l-ar trăda pe Ilie Bolojan.

”Vom vedea mâine, evident, PNL a încercat să discute cu parlamentarii, pentru că aşa este normal. Unii dintre ei şi-au asumat public că nu vor vota moţiunea, alţii vom vedea cum se vor manifesta, mâine. Nu există nicio garanţie, nici într-o direcţie şi nici în alta. Din punctul meu de vedere, Partidul Naţional Liberal, evident că nu va vota această moţiune", a declarat Mircea Abrudean , la Parlament.

Președintele Senatului a precizat că "toţi cei care au semnat sau nu au semnat această moţiune mai au timp până mâine să reflecteze asupra rezultatului acestei moţiuni pentru România, asupra faptului că a crescut euro, că au crescut ratele, că toate merg în jos, iar bursa este pe roşu".

"Influenţează extrem de negativ instabilitatea politică, ea se traduce în instabilitate economică, ăsta este rezultatul votului pentru această moţiune, aşa că eu mă bazez pe gândirea constructivă şi pentru România, a celor care vor vota", a mai spus oficialul.

Întrebat dacă se aşteaptă ca în PNL să se declanşeze acea revoltă internă şi eventual liderii care îşi doresc o reconciliere cu PSD să pună presiune pentru debarcarea lui Ilie Bolojan, dacă moţiunea va trece, liveralul a răspuns: "Nu cred că va fi nicio revoltă în PNL, pentru că, repet, Partidul Naţional Liberal a votat în două rânduri consecutive, în unanimitate, susţinerea pentru Ilie Bolojan şi decizia de a nu mai face cu PSD o coaliţie, dacă PSD declanşează această criză prin depunerea moţiunii şi votarea ei. Mi-e greu să cred că acei colegi care au votat până la urmă această decizie îşi vor schimba această decizie, fără argument", a explicat Abrudean.

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că preşedintele PNL are o credibilitate extrem de mare în acest moment.

"Vedem că au ieşit oameni în stradă pentru prima dată să susţină un premier, nu să-l dea jos, cred că e prima dată când se întâmplă asta. Asta spune multe, pentru că este un om onest, care a făcut ceea ce trebuie pentru România şi cred că acest lucru va conta şi contează foarte mult, inclusiv în plan intern în PNL", a subliniat preşedintele Senatului.

Totodată, Mircea Abrudean a anunţat că după votul pe moţiune, marţi, este convocată o şedinţă BPN la care se vor lua toate deciziile necesare.

Întrebat dacă el ar fi o propunere de premier din partea PNL, Abrudean a răspuns: "PNL a stabilit clar că există doar o singură propunere de premier în persoana lui Ilie Bolojan. Susţinerea pentru el a fost cât se poate de fermă. Nu cred că PNL va avea o altă propunere de premier, câtă vreme decizia este clară de a nu mai face parte dintr-o guvernare alături de PSD. (..) Vom vedea care este decizia Biroului Politic Naţional, dar lucrurile cred că sunt clare şi au fost enunţate şi până acum, vor fi clarificate încă o dată în această şedinţă".

Cât despre varianta intrării PNL în opoziţie, Mircea Abrudean a spus că, în opinia sa, este o variantă foarte plauzibilă şi foarte sănătoasă pentru partid.

"Din punctul meu de vedere, varianta Partidului Naţional Liberal în opoziţie este o variantă foarte sănătoasă", a mai transmis Abrudean.