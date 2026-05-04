Mișcări de trupe în Parlament în ajunul moțiunii de cenzură. Un deputat PSD a trecut la PNL

Mișcări de trupe în Parlament în ajunul moțiunii de cenzură

Scena politică de la București înregistrează schimbări de ultim moment în componența grupurilor parlamentare, chiar înainte de un moment decisiv pentru Executiv. Deputatul Alexandrin Moiseev a notificat luni Biroul Permanent al Camerei Deputaților cu privire la decizia sa de a părăsi rândurile Partidului Social Democrat. Ales în circumscripția electorală Botoșani, acesta și-a oficializat demisia din grupul PSD începând cu data de 29 aprilie, anunțând că își va continua activitatea legislativă ca membru afiliat grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

Reconfigurări în tabăra social-democrată

În paralel cu plecarea dinspre PSD către PNL, grupul social-democrat primește forțe noi prin cooptarea unui parlamentar anterior neafiliat. Deputatul Plopeanu Rodica, aleasă în circumscripția Buzău, a informat conducerea Camerei Deputaților că, începând cu data de 4 mai 2026, încetează activitatea ca parlamentar independent. Aceasta a ales să se afilieze grupului PSD, mutarea fiind înregistrată oficial în evidențele forului legislativ în cursul zilei de luni.

Miza votului pentru Guvernul Bolojan

Aceste transferuri politice au loc într-un moment de maximă tensiune, respectiv cu doar o zi înainte de plenul reunit în care se va decide soarta Guvernului Bolojan. Moțiunea de cenzură, inițiată de PSD și AUR, urmează să fie supusă votului marți, într-un context în care fiecare vot poate înclina balanța puterii. Surse din interiorul Partidului Național Liberal susțin că eforturile de negociere ale liberalilor ar fi dat roade, reușind să convingă 10 parlamentari dintre cei 254 de semnatari inițiali ai moțiunii să își schimbe poziția în favoarea susținerii actualului cabinet.