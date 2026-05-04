SURSE: Bolojan ar putea prelua USR după debarcarea din PNL
Ilie Bolojan și Dominic Fritz/ Profimedia
Chiar în ziua decisivă dinaintea moțiunii de cenzură apar scenarii tensionate pe scena politică. Ilie Bolojan ar putea ieși din PNL și ar lua în calcul o repoziționare în zona USR-REPER. Informațiile au stârnit îngrijorare în USR, unde liderii se tem de schimbare la vârf.
Potrivit unor surse din interiorul USR, citate de Realitatea PLUS, conducerea partidului în frunte cu Dominic Fritz privește cu îngrijorare scenariile tot mai des vehiculate despre o posibilă repoziționare a lui Ilie Bolojan în afara Partidului Național Liberal, după ce moțiunea de cenzură va fi adoptată.
Scenarii care, mai spun aceleași surse, ar putea viza chiar preluarea USR-ului. Chiar Cristian Ghinea a declarat în presă că Ilie Bolojan ar putea părăsi PNL-ul, ar ajunge ulterior în partidul REPER și apoi ar fuziona cu USR-ul.
Declarația a generat reacții în lanț și a amplificat tensiunile din interiorul USR, unde există temeri că un astfel de scenariu ar putea duce la pierderea influenței politice. Conducerea REPER a reacționat, de asemenea, în spațiul public, respingând ferm ideea că formațiunea ar putea deveni o platformă de lansare pentru Ilie Bolojan.
