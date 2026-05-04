Captură majoră în Prahova: ANAF Antifraudă confiscă peste 4,5 milioane lei din comerț ilegal cu aur

Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un amplu mecanism de comercializare neautorizată a aurului în Prahova, în urma unor controale desfășurate în ultimele luni. Autoritățile au confiscat peste 4,51 milioane de lei de la opt firme implicate în operațiuni ilegale.

Aur transformat în lingouri și vândut fără autorizație

Potrivit comunicatului transmis de ANAF , societățile verificate ar fi topit aproape 12 kilograme de aur, transformându-l în lingouri care au fost ulterior comercializate fără respectarea legislației în vigoare.

Acțiunea face parte dintr-o analiză amplă de risc fiscal în domeniul metalelor prețioase, sector considerat vulnerabil la evaziune.

Nereguli grave descoperite de inspectori

În urma controalelor efectuate în perioada martie-aprilie 2026, inspectorii au identificat mai multe abateri majore, printre care:

lipsa documentelor de proveniență pentru aurul deținut

prelucrarea metalelor prețioase în afara cadrului legal

comercializarea fără autorizație

Aceste practici au dus la sancțiuni semnificative și măsuri drastice de confiscare.

Amenzi și bunuri ridicate

Pe lângă suma impresionantă confiscată, autoritățile au aplicat și amenzi în valoare totală de 105.000 de lei. De asemenea, au fost ridicate bijuterii din aur și diamante, în greutate de aproape 29 de grame, evaluate la peste 26.000 de lei.

La operațiune au participat 14 inspectori antifraudă, care au verificat modul în care firmele respectau legislația privind evidența, proveniența și comercializarea metalelor prețioase.