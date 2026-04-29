ANAF schimbă regulile jocului în controalele fiscale. Antifrauda va putea stabili direct impozite de 70% pentru veniturile nejustificate

Sursă: realitatea.net

Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o modificare importantă a procedurilor de control, care ar urma să schimbe semnificativ modul în care sunt verificate veniturile persoanelor fizice. Concret, Direcția generală antifraudă fiscală ar urma să primească dreptul de a verifica direct situațiile fiscale personale și de a stabili impozitul pentru veniturile din surse neidentificate, acolo unde legea prevede o cotă de 70%.

Măsura face parte dintr-un proiect de ordin elaborat de Ministerul Finanțelor și ANAF, care vizează modificarea Ordinului ANAF nr. 2778/2020 privind competențele de verificare a situației fiscale personale.

Antifrauda intră direct în zona verificărilor fiscale personale

În forma actuală a legislației, verificarea situației fiscale personale este realizată de structuri specializate din cadrul ANAF, respectiv Direcția generală control venituri persoane fizice, serviciile regionale de verificări fiscale și structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice din subordinea acestora.

Prin noul proiect de ordin, Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) va fi introdusă explicit în lista structurilor competente, ceea ce înseamnă că inspectorii antifraudă vor putea interveni direct în aceste cazuri.

De asemenea, articolul 7 al ordinului este modificat astfel încât DGAF să fie obligată să aplice noile prevederi, ceea ce consolidează rolul său în procesul de control fiscal.

Impozit de 70% pentru veniturile cu sursă neidentificată

Potrivit articolului 117 din Codul fiscal, veniturile a căror sursă nu poate fi identificată de autoritățile fiscale sunt impozitate cu o cotă de 70% , aplicată asupra bazei impozabile ajustate.

În aceste situații, ANAF emite o decizie de impunere prin care stabilește atât suma de plată, cât și accesoriile aferente, respectiv dobânzile și penalitățile.

Astfel de cazuri apar atunci când o persoană fizică nu poate justifica proveniența unor sume de bani, achiziții sau venituri descoperite în urma controalelor fiscale.

Verificările se realizează prin metode indirecte de stabilire a veniturilor, prevăzute de Codul de procedură fiscală și detaliate în Ordinul ANAF nr. 675/2018. Aceste metode permit estimarea veniturilor reale atunci când documentele prezentate nu oferă o explicație clară asupra sursei banilor.

Problema procedurii actuale: mai multe instituții pentru același control

Până în prezent, inspectorii antifraudă puteau constata nereguli și identifica venituri nejustificate, însă nu aveau dreptul de a emite direct decizia de impunere.

În practică, după finalizarea unui control, constatărilor li se dădea curs către alte structuri din ANAF, care reluau analiza, efectuau evaluări suplimentare și decideau eventual includerea cazului într-o procedură de verificare fiscală detaliată.

Această etapă suplimentară prelungea procesul și implica mai multe structuri pentru aceeași situație fiscală, ceea ce ducea la întârzieri în stabilirea și colectarea obligațiilor fiscale.

ANAF: sistemul actual consumă resurse și întârzie recuperarea banilor

În referatul de aprobare, ANAF arată că actualul sistem generează o utilizare ineficientă a resurselor instituționale, deoarece mai multe structuri sunt implicate în același dosar fiscal.

În plus, instituția subliniază că acest circuit birocratic poate duce la întârzierea recuperării sumelor datorate bugetului de stat, mai ales în contextul termenelor de prescripție.

Prin acordarea competenței directe Direcției generale antifraudă fiscală, ANAF susține că procesul va deveni mai rapid și mai eficient, iar obligațiile fiscale suplimentare vor putea fi stabilite și colectate într-un timp mai scurt.

Rol extins pentru Antifraudă în combaterea veniturilor nedeclarate

Potrivit explicațiilor oficiale, inspectorii antifraudă aveau deja competența de a efectua verificări documentare și de a identifica venituri nejustificate, inclusiv în cazul impozitului pe venit prevăzut de Codul fiscal.

Totuși, lipsa unei prevederi explicite în Ordinul nr. 2778/2020 împiedica aplicarea directă a impozitului de 70% și emiterea deciziilor de impunere.

Prin noua reglementare, aceste limite administrative sunt eliminate, iar Antifrauda va putea închide direct ciclul de control fiscal.

Scopul modificării: controale mai rapide și recuperare mai eficientă

ANAF susține că schimbarea are ca obiectiv principal eficientizarea controalelor fiscale și creșterea capacității de combatere a veniturilor nedeclarate.

Instituția consideră că noul mecanism va permite valorificarea mai rapidă a constatărilor din controale și va reduce blocajele dintre structurile interne.

Urmează publicarea în Monitorul Oficial

După finalizarea procedurilor de avizare, ordinul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, moment din care noile competențe vor putea fi aplicate efectiv.

ANAF afirmă că modificarea este necesară pentru întărirea controlului fiscal și pentru creșterea eficienței în recuperarea sumelor datorate statului.