„De la infernul de pe 7 octombrie, lucrăm pentru a ne reface puterea militară printr-un conflict continuu”, declară acesta, în cadrul unei ceremonii de Ziua Independenței organizate la reședința președintelui, unde au fost onorați 120 de soldați remarcați.

El afirmă că în Gaza, IDF „a prevalat în lupta împotriva Hamas - și a respectat comanda: «Nu lăsăm pe nimeni în urmă»”.

„În acest moment, ducem lupte intense în Liban pentru a întări apărarea comunităților din nord”, a mai spus Zamir.

Totodată, el a făcut referire la confruntările cu Iranul din cadrul operațiunile „Rising Lion” și „Roaring Lion”, referindu-se la războiul din iunie 2025 și la conflictul de 40 de zile cu Republica Islamică.

„În acest moment, IDF menține un nivel ridicat de alertă și pregătire, fiind gata să revină imediat și în forță în luptă în toate sectoarele”, a adăugat Eyal Zamir.