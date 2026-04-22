Incendiu la un depozit de artificii în sudul Indiei. Bilanț dramatic: cel puţin opt morţi, şase dispăruţi şi 16 răniţi -VIDEO

Un incendiu de proporții a izbucnit într-un depozit de artificii, din sudul Indiei. Cel puţin opt persoane au murit, alte șase sunt dispărute, iar 16 sunt rănite, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de polițiști. 

Şeful poliţiei din districtul Thrissur, în statul Kerala, a anunţat că alte 16 persoane au fost rănite, dintre care două se aflau în stare critică.

Incendiul a fost stins marţi seara, iar cauza acestuia era în curs de investigare, a precizat el.

Presa locală scrie că incendiul a izbucnit în timpul pregătirii unui festival hindus.

Şase persoane au fost ”date dispărute”, iar rămăşiţe ale unui număr de şase victime au fost găsite la faţa locului, a anunţat şeful agenţiei de gestionarea catastrofelor din Kerala, Shekhar Kuriakose.

”Este nevoie de tim pentru a identifica părţile acestor corpuri” cu ajutorul unor teste ADN, a declarat Shekhar Kuriakose pentru AFP. 

Premierul Narendra Modi a publicat pe reţele de socializare un mesaj în care se declară ”întristat” de aceste morţi şi a prezentat ”sincere condoalenţe” familiilor victimelor.

Duminică, 20 de persoane au murit într-un incendiu asemănător, la o fabrică de petarde în statul vecin Tamil Nadu.

Accidentele industriale sunt frecvente în India, cauzate adesea de o respectare insuficientă a securităţii şi o aplicare laxă a reglementărilor.

Luna trecută, alt incendiu, într-o  fabrică de artificii, în vestul Indiei, s-a soldat cu 17 morţi.