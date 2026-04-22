Şeful poliţiei din districtul Thrissur, în statul Kerala, a anunţat că alte 16 persoane au fost rănite, dintre care două se aflau în stare critică.

Incendiul a fost stins marţi seara, iar cauza acestuia era în curs de investigare, a precizat el.

Presa locală scrie că incendiul a izbucnit în timpul pregătirii unui festival hindus.

Şase persoane au fost ”date dispărute”, iar rămăşiţe ale unui număr de şase victime au fost găsite la faţa locului, a anunţat şeful agenţiei de gestionarea catastrofelor din Kerala, Shekhar Kuriakose.

”Este nevoie de tim pentru a identifica părţile acestor corpuri” cu ajutorul unor teste ADN, a declarat Shekhar Kuriakose pentru AFP.

Premierul Narendra Modi a publicat pe reţele de socializare un mesaj în care se declară ”întristat” de aceste morţi şi a prezentat ”sincere condoalenţe” familiilor victimelor.

Duminică, 20 de persoane au murit într-un incendiu asemănător, la o fabrică de petarde în statul vecin Tamil Nadu.

Accidentele industriale sunt frecvente în India, cauzate adesea de o respectare insuficientă a securităţii şi o aplicare laxă a reglementărilor.

Luna trecută, alt incendiu, într-o fabrică de artificii, în vestul Indiei, s-a soldat cu 17 morţi.