Reprezentanții ELCEN au transmis marți dimineață că, potrivit primelor evaluări tehnice, incidentul a fost provocat de „un defect electric apărut în staţia de 6 kV din incinta CET Bucureşti Vest”.

Defecțiune propagată în cascadă

În aceeași stație se afla și tabloul de comandă pentru tensiunea de curent continuu, responsabil de alimentarea sistemelor de protecție electrică. „În urma incendiului, acest tablou a fost avariat, ceea ce a condus la scoaterea din funcţiune a protecţiilor electrice şi, implicit, la propagarea defectului în cascadă către staţia de 6 kV servicii generale şi către cele două transformatoare de 110/6 kV, unde s-au produs, de asemenea, incendii”, precizează ELCEN.

Incendiul, lichidat în cursul nopții

Echipele de intervenție au reușit să stingă incendiul în cursul nopții, iar în prezent se desfășoară evaluarea pagubelor și stabilirea măsurilor tehnice necesare pentru remediere.

Compania subliniază că „intervenţia promptă şi profesionistă a echipelor implicate – personalul operativ şi pompierii ISU Bucureşti-Ilfov – a contribuit decisiv la eliminarea oricărui risc pentru persoane şi la limitarea extinderii pagubelor”. Nu au fost înregistrate victime, iar incidentul „nu a afectat alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici sau industriali din municipiul Bucureşti”.

Afectarea alimentării cu energie termică

Avaria face imposibilă, pentru moment, funcționarea CET București Vest. În colaborare cu Compania Municipală Termoenergetica București, au fost demarate manevrele necesare pentru ca „preluarea consumatorilor arondaţi acestei centrale să fie realizată de către CET Grozăveşti, astfel încât continuitatea furnizării agentului termic să fie asigurată”.

În perioada următoare, în incinta centralei vor avea loc lucrări de reparații și intervenții tehnice pentru remedierea avariilor.

Compania anunță că monitorizează permanent evoluția situației și colaborează cu instituțiile competente pentru gestionarea eficientă a incidentului.