Cine apără platformele de gaze ale României? Experții avertizează: gol critic de securitate în Marea Neagră
Explozia dronei din Portul Constanta
România nu are, în acest moment, nicio instituție responsabilă direct și exclusiv de protecția platformelor de gaze din Marea Neagră, deși acestea devin rapid unele dintre cele mai importante infrastructuri energetice ale țării. O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată cât de fragmentat este sistemul actual de securizare, împărțit între operatori privați, structuri militare, autorități maritime și servicii de informații, fără o coordonare unică.
Lipsa unei structuri centrale ridică întrebări critice: cine coordonează primele 30 de minute după un incident? Cine are imaginea completă asupra riscurilor energetice, maritime și cibernetice? Cine decide prioritățile dacă sunt afectate simultan platformele offshore, rețeaua electrică și aprovizionarea cu gaze?, scrie expertul în energie Dumitru Chisăliță, într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă.
În opinia sa, pe măsură ce proiectul Neptun Deep se apropie de finalizare, vulnerabilitățile cresc. Platformele se află în Zona Economică Exclusivă, unde România nu are suveranitate deplină, iar protecția lor devine mult mai complicată din punct de vedere juridic și militar.
Un atac cu drone, un sabotaj asupra conductelor submarine sau o operațiune hibridă ar necesita reacția simultană a mai multor instituții – un scenariu în care, spun experții, „probabil am avea o bâlbă colectivă”.
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